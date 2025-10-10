إصدار النسخة الإنجليزية من كتاب «علمتني الحياة» لمحمد بن راشد

صدرت، اليوم، النسخة الإنجليزية من كتاب «علمتني الحياة» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بعد الإقبال الكبير الذي شهدته النسخة العربية منذ طرحها في الأسواق خلال الأسبوعين الماضيين.

وكانت النسخة العربية للكتاب قد سجلت مبيعات واسعة في مختلف مكتبات الدولة والمنصات الإلكترونية، متجاوزة في الأيام العشرة الأولى مبيعات كتاب سموه السابق «قصتي»، ما جعل صدور النسخة الإنجليزية حدثاً مرتقباً لدى القرّاء داخل الدولة وخارجها.

يضم الكتاب 35 فصلاً يوثّق فيها سموه محطات رئيسة من مسيرته القيادية وفلسفته في الحياة والإدارة والإنسان، بهدف إلهام الأجيال الحالية والمستقبلية.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن «أفضل ما نتركه للأجيال ليس المال ولا العمران، بل الحكمة الصادقة والمعرفة النافعة والكلمة الطيبة التي تتجاوز الزمن والحدود لتفيد الجميع».

ويجسّد كتاب «علمتني الحياة» خلاصة فكر سموه في القيادة والخدمة العامة والتنمية البشرية، مقدّماً دروساً مستوحاة من تجارب سموه اليومية ورؤيته لبناء إرث إنساني قائم على المعرفة والقيم.

واختتم سموه بالقول إن الكتاب «جاء بسيطاً في كلماته، صادقاً في معانيه، ليصل من القلب إلى جميع القلوب».