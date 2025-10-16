حاكم الشارقة يستقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة

الجمعة 17 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
16 أكتوبر 2025 14:30

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم  في قصر البديع، معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة.

ورحب سموه في بداية اللقاء بمعالي الدكتور عبدالرحمن العور والوفد المرافق، مثمناً الجهود التي تبذلها مختلف الجهات ضمن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع للارتقاء بمنظومة التعليم العالي في الدولة، مما يسهم في تأهيل الكوادر بأفضل المعارف والمهارات.

وأوضح صاحب السمو حاكم الشارقة أن التعليم هو العنصر الأساسي في التنمية التي تسعى إليها الدول من خلال المؤسسات والجامعات والمدارس والبرامج والمبادرات ويسعى إليها الإنسان على المستوى الشخصي بالتعلم والقراءة ودراسة البرامج الأكاديمية في الجامعات والمعاهد المرموقة.

وأكد سموه أن استقرار الأنظمة التعليمية وفق برامج وهياكل ثابتة ومحكمة ينعكس على جودة البرامج الأكاديمية ويضمن استمرار ترسيخ العلوم والمعارف والمهارات السليمة لأجيال متلاحقة، مع ضرورة الاستفادة من التقنيات والأساليب التعليمية الحديثة بالصورة التي لا تؤثر على جودة عملية التعليم وإيصال المعرفة والتفاعل التعليمي بين المدرس والطالب.

وتعرف سموه خلال اللقاء على خطط وبرامج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تدعم الجامعات والأكاديميات في الدولة لتقديم أفضل البرامج الأكاديمية ضمن منظومة متطورة تواكب التوجهات الطموحة للقيادة الرشيدة.

وثمن معالي الدكتور عبدالرحمن العور، توجيهات ودعم صاحب السمو حاكم الشارقة المستمر لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة مشيداً بالإنجازات التي حققتها جامعات وأكاديميات الشارقة في التعليم العالي والتي يقودها سموه برؤية ثاقبة وحرص علمي على ضمان تحقيق أفضل المخرجات العلمية والبحثية.

حضر اللقاء كل من: معالي هاجر أحمد الذهلي أمين عام مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، والدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والدكتورة محدثة يحيى الهاشمي رئيسة أكاديمية الشارقة للتعليم، وأعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي.

 

 

المصدر: وام
حاكم الشارقة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
