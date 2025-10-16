الجمعة 17 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

دورة جديدة من «مجالس المتعاملين» في كليات التقنية العليا

جانب من الجلسات (من المصدر)
17 أكتوبر 2025 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في مساجد الإمارات
ديوان الرئاسة يعلن عن تنظيم "مسيرة الاتحاد" في 4 ديسمبر 2025

أعلنت كليات التقنية العليا عن انطلاق دورة جديدة من مجالس المتعاملين، وذلك عقب اختتام جلسات شهر سبتمبر، التي شهدت مشاركة واسعة لأكثر من 350 من الطلبة وأولياء الأمور والخريجين وأعضاء الهيئة الأكاديمية والشركاء الاستراتيجيين، وذلك انسجاماً مع توجيهات مكتب رئاسة مجلس الوزراء، من خلال برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، وفي إطار جهودها لتعزيز جودة خدماتها عبر الاستماع إلى مقترحات المتعاملين باعتبارها المحرك الرئيس لمسار التطوير. 
وأكد الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا: أن صوت المتعامل هو الأساس في كل عملية التطوير والابتكار، مضيفاً: «من خلال مجالس المتعاملين نتيح منصة تفاعلية تمكّن مجتمعنا الأكاديمي من المشاركة في صياغة الحلول وتطوير الخدمات، بما يعزز كفاءة الأداء ويرسّخ ثقافة الابتكار المستدام. هذا النهج يضمن أن تظل الكليات بيئة تعليمية مرنة ومواكبة للمستقبل، وقادرة على إحداث أثر ملموس يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في تمكين الشباب وصناعة المستقبل».
وقالت سُمية الحوسني، نائب مدير مجمع كليات التقنية العليا للاستراتيجية والمستقبل: «إن مجالس المتعاملين للطلبة ليست مجرد منصات حوار، بل هي شراكة حقيقية بين الكليات، والطلاب لصناعة المستقبل».
وستتواصل الجلسات في أكتوبر ونوفمبر لتشمل موضوعات إضافية مثل اختيار البرامج الأكاديمية وفرص التدريب العملي، بما يعزز من نطاق المشاركة، وتتطلع الكليات إلى عقد أكثر من 21 جلسة بمشاركة نحو 1100 متعامل، بهدف جمع مئات الأفكار التطويرية.

مجالس المتعاملين
كليات التقنية العليا
الإمارات
آخر الأخبار
المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في مساجد الإمارات
علوم الدار
المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في مساجد الإمارات
اليوم 14:17
بالمر يغيب عن تشيلسي 6 أسابيع إضافية
الرياضة
بالمر يغيب عن تشيلسي 6 أسابيع إضافية
اليوم 14:15
هاميلتون من الفورمولا-1 إلى الخيول
الرياضة
هاميلتون من الفورمولا-1 إلى الخيول
اليوم 14:12
بايرن يستقبل دورتموند في صدام «الكلاسيكر»
الرياضة
بايرن يستقبل دورتموند في صدام «الكلاسيكر»
اليوم 14:04
جمعية الإمارات للخيول العربية تنظم بطولة الوطن في بنغازي
الرياضة
جمعية الإمارات للخيول العربية تنظم بطولة الوطن في بنغازي
اليوم 14:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©