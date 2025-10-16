دورة جديدة من «مجالس المتعاملين» في كليات التقنية العليا

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت كليات التقنية العليا عن انطلاق دورة جديدة من مجالس المتعاملين، وذلك عقب اختتام جلسات شهر سبتمبر، التي شهدت مشاركة واسعة لأكثر من 350 من الطلبة وأولياء الأمور والخريجين وأعضاء الهيئة الأكاديمية والشركاء الاستراتيجيين، وذلك انسجاماً مع توجيهات مكتب رئاسة مجلس الوزراء، من خلال برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، وفي إطار جهودها لتعزيز جودة خدماتها عبر الاستماع إلى مقترحات المتعاملين باعتبارها المحرك الرئيس لمسار التطوير.

وأكد الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا: أن صوت المتعامل هو الأساس في كل عملية التطوير والابتكار، مضيفاً: «من خلال مجالس المتعاملين نتيح منصة تفاعلية تمكّن مجتمعنا الأكاديمي من المشاركة في صياغة الحلول وتطوير الخدمات، بما يعزز كفاءة الأداء ويرسّخ ثقافة الابتكار المستدام. هذا النهج يضمن أن تظل الكليات بيئة تعليمية مرنة ومواكبة للمستقبل، وقادرة على إحداث أثر ملموس يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في تمكين الشباب وصناعة المستقبل».

وقالت سُمية الحوسني، نائب مدير مجمع كليات التقنية العليا للاستراتيجية والمستقبل: «إن مجالس المتعاملين للطلبة ليست مجرد منصات حوار، بل هي شراكة حقيقية بين الكليات، والطلاب لصناعة المستقبل».

وستتواصل الجلسات في أكتوبر ونوفمبر لتشمل موضوعات إضافية مثل اختيار البرامج الأكاديمية وفرص التدريب العملي، بما يعزز من نطاق المشاركة، وتتطلع الكليات إلى عقد أكثر من 21 جلسة بمشاركة نحو 1100 متعامل، بهدف جمع مئات الأفكار التطويرية.