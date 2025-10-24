السبت 25 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

عرض دبوس ماسي لنابليون بونابرت في مزاد

عرض دبوس ماسي لنابليون بونابرت في مزاد
24 أكتوبر 2025 13:08

من المقرر عرض دبوس فريد من الألماس كان يمتلكه نابليون بونابرت -وتردد أنه جرى انتشاله من براثن الفوضى أثناء معركة ووترلو- في مزاد للمرة الأولى في نوفمبر المقبل. وسوف يعرض الدبوس (بروش) في مزاد في مبيعات «المجوهرات الملكية والنبيلة»، التابعة لدار سوذبي في جنيف في 12 نوفمبر، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وتردد أن نابليون نفسه تركه خلال فراره من أرض المعركة بعد هزيمته الساحقة عام 1815 وامتلكه لقرون نسل ملك بروسيا المنتصر.
ويوجد في وسط الدبوس الدائري، قطعة ألماس بيضاوية زنتها أكثر من 13 قراطاً، وهو محاط بنحو مئة قطعة ألماس ذات أشكال وأحجام متباينة. 
وقالت دار سوذبي لبلومبرج إن الدبوس الذي صنع في باريس في عام 1810 تقريباً، والذي من المرجح أنه كان يزيّن قبعة نابليون في المناسبات الخاصة، من المتوقع أن يباع مقابل ما بين 150 ألف دولار و250 ألف دولار.

