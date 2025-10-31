انطلاق مؤتمر ومعرض التميّز في رعاية الأورام

دبي (وام)

انطلقت في دبي أمس، فعاليات مؤتمر ومعرض التميّز في رعاية الأورام (EIOC 2025)، بمشاركة أكثر من 2000 طبيب وباحث ومتخصص في الرعاية الصحية من مختلف أنحاء العالم.

ويهدف المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام في فندق «إنتركونتيننتال فستيفال سيتي»، إلى دفع عجلة البحث والابتكار في مجال أمراض السرطان من خلال تعزيز تبادل المعرفة، وكشف النتائج العلمية الرائدة، وتعزيز التعاون الدولي لتعزيز الوقاية من السرطان، والتشخيص المبكر، وتحسين نتائج العلاج على مستوى العالم. وتجمع دورة هذا العام من الحدث نحو 30 منظمة متخصّصة، وأكثر من 200 خبير دولي، و14 جلسة علمية، لتوفير منصة شاملة للمشاركين لاستكشاف أحدث الابتكارات، والممارسات القائمة على الأدلة، والممارسات المبتكرة التي تعيد تعريف رعاية السرطان على مستوى العالم.

وقال السفير الدكتور عبدالسلام المدني، رئيس «إندكس القابضة» المنظمة للمؤتمر والمعرض: «يعكس مؤتمر التميّز في رعاية الأورام التزامنا بالارتقاء بمعايير الرعاية الصحية وتعزيز الابتكار في علم الأورام في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، من خلال جمع كبار الخبراء والباحثين بالإضافة إلى الخريجين الجدد، حيث يوفّر المؤتمر منصة لتبادل المعرفة والتعاون وتطوير الحلول الرائدة التي ستشكّل مستقبل رعاية السرطان في المنطقة والعالم».

بدورها، أوضحت الدكتورة شهينة داود، رئيسة المؤتمر، أن مؤتمر ومعرض التميّز في رعاية الأورام يتيح للمشاركين الحصول على رؤى غير مسبوقة حول الرعاية المتكاملة في الأورام، والابتكارات في الصحة الرقمية، والتشخيص المعتمد على الذكاء الاصطناعي، ومستقبل الطب الدقيق. من خلال الجمع بين البحث والتكنولوجيا والمواهب الصاعدة، نعمل على تشكيل مستقبل علاج السرطان وتحسين نتائج المرضى على مستوى العالم. وسلّط المؤتمر في يومه الأول الضوء على جدول علمي شامل، يتناول أبرز التحديات والابتكارات في مجال الأورام.

وتؤكد جلسات المؤتمر على أهمية التغذية في علاج الأورام، لتسليط الضوء على دور التغذية السليمة في تعزيز قدرة المرضى على تحمل العلاج، وتحسين النتائج، وتخفيف من الآثار الجانبية للعلاج، ويبرز المؤتمر الدور الحيوي للممرضات في تقديم رعاية تركز على صحة المريض، والاهتمام بالأعراض، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي.