توقعات بسقوط أمطار غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب خاصة على السواحل والجزر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً غرباً صباحاً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:26 والمد الثاني عند الساعة 23:23، والجزر الأول عند الساعة 17:25 والجزر الثاني عند الساعة 05:19.

بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج. وسيحدث المد الأول عند الساعة 20:25 والمد الثاني عند الساعة 37:07، والجزر الأول عند الساعة 13:52 والجزر الثاني عند الساعة 01:57.