الأربعاء 5 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

زايد بن محمد بن زايد يستقبل رئيس جمهورية فيجي في واحة الكرامة

زايد بن محمد بن زايد يستقبل رئيس جمهورية فيجي في واحة الكرامة
4 نوفمبر 2025 23:47

استقبل سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، في واحة الكرامة، فخامة راتو نايكاما لالابالافو، رئيس جمهورية فيجي، ضمن زيارته الرسمية للدولة حالياً.
واستعرض فخامة رئيس جمهورية فيجي، يرافقه سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، حرس الشرف الذي اصطفَّ لتحيته، ثمَّ وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد.

واستمع فخامة راتو نايكاما لالابالافو إلى شرحٍ عن واحة الكرامة ومرافقها التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.
وأشاد سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة، بمسيرة العلاقات التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فيجي، بدعم وتوجيهات قيادتَي البلدين لتحقيق المصلحة المشتركة للشعبين الصديقين.

أخبار ذات صلة
ذياب بن محمد بن زايد يستقبل رئيس الوزراء اليمني في واحة الكرامة

وأشار سموه إلى أن «واحة الكرامة» تجسِّد في دلالاتها العميقة عرفان ووفاء قيادة دولة الإمارات لأبطالها الذين قدَّموا أرواحهم الغالية فداءً للوطن وترابه الطاهر، إضافةً إلى أنها رمز لشِيَم البطولة والشجاعة والبذل التي تتمسَّك بها الأجيال الإماراتية بفخر واعتزاز.
وفي ختام الجولة، سجَّل فخامة رئيس جمهورية فيجي كلمة في سجلّ الزوّار عبَّر فيها عن تقديره لتضحيات شهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.

المصدر: وام
واحة الكرامة
زايد بن محمد بن زايد
آخر الأخبار
صهاريج مياه قدمتها الإمارات لإغاثة أهالي القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3».. عامان من الجهود الإنسانية في غزة
اليوم 02:14
امرأة فلسطينية نازحة تجلس قرب خيمتها في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
منظمات إغاثة فلسطينية ودولية: تضاؤل المساعدات الواصلة إلى غزة مع اقتراب الشتاء
اليوم 02:14
آثار الدمار الواسع جراء الحرب الإسرائيلية على مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني لـ«الاتحاد»: تحديات هائلة تواجه العمل الإنساني في القطاع
اليوم 02:14
الجروان متحدثاً أمام البرلمان الأفريقي (وام)
الأخبار العالمية
«العالمي للتسامح والسلام»: ضرورة إنفاذ مسار السلام في غزة وإعادة الإعمار وإقامة دولة فلسطينية
اليوم 02:14
الرئيس اللبناني، جوزيف عون (أرشيفية)
الأخبار العالمية
عون: إجماع وطني على خيار  التفاوض مع إسرائيل لإنهاء الاحتلال
اليوم 02:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©