الأحد 9 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سعود بن صقر يحضر أفراح المعلا

سعود بن صقر يحضر أفراح المعلا
8 نوفمبر 2025 20:06

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة اللواء الشيخ راشد بن أحمد بن عبدالله المعلا، قائد عام شرطة أم القيوين، بمناسبة زفاف نجله الشيخ أحمد، إلى كريمة الشيخ سعيد بن أحمد بن عبدالله المعلا.

وقدّم سموه، خلال الحفل الذي أقيم في قاعة «البيت متوحد» بأم القيوين، التهاني والتبريكات للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة تسودها المحبة والمودة.

حضر حفل الاستقبال عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
سعود بن صقر
أفراح المعلا
