علوم الدار

«مستجدات طب نقل الدم» يستعرض في أبوظبي مستقبل العلاجات الخلوية

البرنامج العلمي للمؤتمر يُركِّز على التقدم المتسارع في العلاجات الخلوية الجديدة والناشئة (من المصدر)
9 نوفمبر 2025 01:15

أبوظبي (وام) 

تحتضن العاصمة أبوظبي «مؤتمر مستجدات طب نقل الدم السنوي 2025»، الذي يُعد أحد أبرز الفعاليات الطبية المتخصصة في المنطقة، وذلك يومي 14 و15 نوفمبر الجاري في فندق دوسِت تاني.
ويجمع الحدث، الذي يُنظم بدعم من جمعية الإمارات الطبية، نخبة من الخبراء الدوليين من الولايات المتحدة، وكندا، واليابان، ودول مجلس التعاون الخليجي، والإمارات، بهدف مناقشة أحدث التطورات والتقنيات في طب نقل الدم.
وأكدت الدكتورة إيمان الزعابي، رئيسة المؤتمر، رئيسة قسم علم الأمراض والطب المخبري في مدينة شخبوط الطبية، أن البرنامج العلمي للمؤتمر يُركِّز على التقدم المتسارع في العلاجات الخلوية الجديدة والناشئة، وفي مقدمتها علاج (CAR-T) المستخدم في علاج الأورام، والعلاجات بالخلايا الجذعية وتطبيقاتها في الطب التجديدي، كما يناقش التطورات في علم المناعة الدموية والاختبارات الجينية، ويركّز على إدارة المتبرعين، وسلامة المرضى، وأحدث تقنيات فصادة المتبرعين والفصادة العلاجية.

جمهور المؤتمر
ويستقطب المؤتمر جمهوراً متخصصاً يشمل الأطباء في مجالات نقل الدم، وأمراض الدم، والتخدير، والعناية المركزة، والتخصصات الجراحية والطبية، بالإضافة إلى الكوادر التمريضية وفنيي المختبرات.
كما يشهد الحدث مشاركة أكثر من 10 شركات رائدة في الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية وتقنيات نقل الدم، مما يُعزِّز دوره كمنصة لتبادل الخبرات وتوطيد الشراكات بين المؤسسات الصحية المحلية والدولية.

