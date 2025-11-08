الأحد 9 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رائدات أعمال إماراتيات يستكشفن الحلول الإلكترونية والممارسات الرقمية في الصين

رائدات أعمال إماراتيات خلال الزيارة (وام)
9 نوفمبر 2025 01:15

أبوظبي (وام) 

اطّلع وفد من رائدات الأعمال الإماراتيات، ضمن البرنامج التدريبي «رائدات الأعمال الإماراتيات: استكشاف بيئة الأعمال في الصين»، على أحدث ممارسات التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية، خلال زيارة لمدينة هانغتشو الصينية، شملت مقرات شركات كبرى مثل «علي بابا» و«أمازون» و«إنفيمايند تكنولوجي المحدودة». 
وتهدف الزيارة، التي تندرج في إطار «مجلس سيدات الأعمال الإماراتي الصيني» ونظّمها الاتحاد النسائي العام وسفارة الدولة في الصين، إلى تعميق المعرفة بالأساليب الرقمية وتعزيز التبادل المعرفي مع التجارب العالمية الرائدة.
وخلال الجولات، استعرض الوفد نماذج الأعمال المبتكرة في «علي بابا»، وشارك في تدريب حول تجربة العملاء في «أمازون»، كما اطّلع الوفد في «إنفيمايند» على حلول المحتوى الرقمي المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتي تساهم، بحسب الشركة، في خفض تكاليف إنتاج المحتوى بنسبة تصل إلى 80%.
وأكدت المشاركات أن الزيارة مثّلت فرصة لصياغة رؤى تدعم تنافسية المشاريع الإماراتية الناشئة عالمياً. 
ويُعد مجلس سيدات الأعمال الإماراتي الصيني منبثقاً عن مبادرة «مجالس رائدات الأعمال الإماراتيات في الدول الصديقة» التي أطلقها الاتحاد النسائي العام، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

رائدات الأعمال
أمازون
الصين
التسويق الرقمي
الإمارات
التجارة الإلكترونية
