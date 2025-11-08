نيابة عن رئيس الدولة.. حمدان بن محمد يحضر احتفالات أذربيجان بـ«يوم النصر»

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اليوم في العاصمة الأذربيجانية باكو، احتفالات جمهورية أذربيجان بمناسبة «يوم النصر»، وذلك بحضور عدد من قادة ورؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين.

بهذه المناسبة، نقل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامة الرئيس إلهام علييف، وصادق التهنئة من سموهم لحكومة وشعب أذربيجان بمناسبة الاحتفال بيوم النصر.

وأثنى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على ما تشهده أذربيجان من تقدم، وما تقوم على تنفيذه من خطط تنموية طموحة، مؤكداً سموه أن التقدم المستمر في العلاقات الإماراتية الأذربيجانية يبشّر بمزيد من الفرص التي من شأنها دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة في البلدين.

وأكد سموه عمق العلاقات بين البلدين، وتطلّع الإمارات إلى توسيع الشراكات بما يدعم الاستقرار والازدهار.. وقال سموه: «إن علاقاتنا الثنائية تشهد نمواً مطرداً في مجالات متعددة، لاسيما على صعيد التعاون التجاري، والثقافي، وفي مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، والاقتصاد الأخضر، بما يفتح آفاقاً واسعة لتبادل الخبرات وبناء شراكات نوعية تسهم في تحفيز التنمية المستدامة».

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد وصل صباح اليوم إلى العاصمة الأذربيجانية باكو، على رأس وفد رسمي رفيع، للمشاركة في احتفالات جمهورية أذربيجان الصديقة بـ«يوم النصر»، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مطار حيدر علييف الدولي، معالي أمين أمرولاييف، وزير العلوم والتعليم في أذربيجان، وعدد من كبار المسؤولين.

يضم الوفد المرافق لسموه كلاً من: معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، ومعالي الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي، وكيل وزارة الدفاع، وسعادة خليفة راشد الهاملي، مدير مكتب سمو وزير الدفاع، وسعادة محمد مراد حسن البلوشي، سفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان.