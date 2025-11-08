الأحد 9 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سعيد بن طحنون وخليفة بن طحنون يحضران أفراح الظاهري بالعين

سعيد بن طحنون لدى حضوره أفراح الظاهري يرافقه عيسى بن سعيد بن طحنون ومحمد بن سعيد بن طحنون (الصور من وام)
9 نوفمبر 2025 01:14

العين (وام)

حضر معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، يرافقه الشيخ عيسى بن سعيد بن طحنون آل نهيان، والشيخ محمد بن سعيد بن طحنون آل نهيان، حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله سرور بن شهوان الظاهري وعلي سرور بن شهوان الظاهري، بمناسبة زفاف نجليهما «حمد عبدالله سرور بن شهوان الظاهري» إلى كريمة سيف عبيد بن سيف الطاير و«محمد علي سرور بن شهوان الظاهري» إلى كريمة خالد خادم بن خميس القبيسي، وذلك في مجلس «الجفير» بمنطقة العين. وقد رحب الحضور بمعاليه، معربين عن سعادتهم بتشريفه لهم في هذه المناسبة السعيدة، ومقدرين له اهتمامه الدائم بترسيخ القيم الاجتماعية الأصيلة التي يتميز بها مجتمع دولة الإمارات.

كما حضر معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، حفل استقبال أقامه عبدالله سرور شهوان الظاهري وعلي سرور شهوان الظاهري، بمناسبة زفاف نجليهما حمد عبدالله سرور شهوان الظاهري إلى كريمة سيف عبيد سيف الطاير، ومحمد علي سرور شهوان الظاهري إلى كريمة خالد خادم خميس القبيسي.
وأعربَ معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد عن خالص التهاني للعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أُسرية هانئة وسعيدة. حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيمَ أمس في مجلس الجفير في منطقة العين، عددٌ من كبار المسؤولين وأقارب العروسين وجمعٌ من المدعوِّين.

 

العين
خليفة بن طحنون
أفراح الظاهري
