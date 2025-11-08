افتتاح المهرجان الدولي الثامن للتمور المصرية بالواحات البحرية

الجيزة (وام)



شهدت الواحات البحرية بمحافظة الجيزة المصرية، أمس، الافتتاح الرسمي للمهرجان الدولي الثامن للتمور المصرية، الذي تنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.

حضر حفل الافتتاح، اللواء المهندس شريف الرشيدي، رئيس قطاع الصناع، نيابة عن معالي الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل المصري، ومعالي علاء الدين فاروق زكي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومعالي المهندس عادل سعيد النجار، محافظ الجيزة، ومعالي عبد الباسط محمد عبدالله المرزوقي، وزير مفوض، نائب رئيس بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، والدكتور عبدالوهاب البخاري زائد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وعدد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ومزارعي نخيل التمر.

وأشاد معالي الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل المصري، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه اللواء المهندس شريف الرشيدي خلال حفل الافتتاح، بالعلاقات التاريخية القوية مع دولة الإمارات العربية المتحدة الداعمة للإخوة والأشقاء العرب في كل مكان، وبجهود الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي على نجاحها في تنظيم هذا المهرجان بالتعاون مع وزارة الصناعة وكافة جهات الاختصاص على مستوى الجمهورية.

وأكد معالي كامل الوزير أن المهرجان الدولي الثامن للتمور المصرية، يجسد نموذجاً متقدماً للشراكة العربية في دعم التنمية الزراعية والصناعات المرتبطة بها، وعلى رأسها قطاع نخيل التمر الذي يمثل ركيزةً أساسية في تحقيق الأمن الغذائي والتكامل الاقتصادي العربي، مثمنا الدعم المتواصل الذي تقدمه الإمارات للأشقاء العرب في مختلف المجالات.

كما عبر معاليه عن تقديره الكبير لجهود الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وما تبذله من عمل مخلص ومتواصل في تنظيم هذا المهرجان النوعي بالتعاون مع وزارة الصناعة وكافة الجهات المعنية، مؤكداً أن هذا التعاون المثمر يعكس رؤية مشتركة لتعزيز القيمة المضافة للتمور المصرية وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار والتصدير.

وأشار معالي المهندس عادل سعيد النجار، محافظ الجيزة، إلى فخر المحافظة باحتضان الواحات البحرية لهذا الحدث الدولي الذي أصبح منصة عالمية لتبادل الخبرات والمعارف في مجال زراعة وإنتاج وتصنيع وتصدير التمور.

وأوضح معاليه أن استضافة المهرجان بدعم من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي وبالتعاون مع وزارة الصناعة المصرية وديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، تمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز التنمية الريفية وتحسين سبل عيش المزارعين.



عروض وثائقية وفنية

يتضمن حفل افتتاح المهرجان، عرض فيلم وثائقي عن الواحات البحرية «أرض النعم»، إلى جانب عرض فني لفرقة الفنون الشعبية، وفيلم آخر عن إنجازات الجائزة خلال 18 عاماً من التأثير الإيجابي في خدمة قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور، حيث عملت الجائزة على تنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات والمشاريع التنموية التي من شأنها تعزيز الأمن الغذائي؛ وذلك بفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة بدولة الإمارات.

وكانت اللجنة المنظمة قد افتتحت أعمال المهرجان اليوم بمشاركة 120 مزارعاً وعارضاً ضمن 105 أجنحة، تمثل 8 دول منتجة للتمور، هي: دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية، المملكة المغربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الولايات المتحدة المكسيكية، الجمهورية الإسلامية الباكستانية، منظمة أكساد، وجمهورية مصر العربية، ضمن أجنحة خاصة في أرض المعارض بالواحات البحرية وسط حضور شعبي كبير من مختلف فئات المجتمع، بالإضافة إلى رجال الأعمال والشركات أتت خصيصاً للاطلاع على أفضل التمور المصرية، وإتاحة الفرصة للمزارعين والمنتجين لعقد صفقات تجارية مع الشركات، علماً بأن المهرجان في دورته الثامنة شكل منعطفاً رئيسياً لتنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور في محافظة الواحات البحرية، بل في تعزيز سمعة التمور المصرية، وزيادة الإقبال عليها على مستوى العالم، حيث تعمل الحكومة المصرية على تنمية صادرات التمور من خلال محاولة فتح أسواق تصديرية جديدة في مختلف الأسواق الدولية، بالإضافة إلى المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة في الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.



تمكين

قال الأستاذ الدكتور عبدالوهاب البخاري زائد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، إن هذه الرحلة الخاصة بالمهرجان الدولي للتمور المصرية بدأت منذ عام 2015 من سيوة إلى أسوان، واليوم تتواصل في الواحات البحرية حيث إن، المهرجان الدولي للتمور المصرية أصبح منصة عملية لتمكين المُزارع والمُصنِّع والمُصدِّر للتمور المصرية، ومساحةً لتسريع نقل المعرفة والتقنية، وتحسين الجودة، وجسراً إلى الأسواق الدولية.