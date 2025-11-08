الأحد 9 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

12 متسابقاً في اليوم الثاني من مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم

12 متسابقاً في اليوم الثاني من مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم

9 نوفمبر 2025 00:04
9 نوفمبر 2025 00:04

دبي (الاتحاد)
تستمر التصفيات النهائية لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم في يومها الثاني، بتنظيم جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وسط أجواء إيمانية، حيث خضع عدد من المتسابقين لاختبارات الحفظ والتلاوة في فروع المسابقة المتنوعة في اليوم الأول، والتي شملت حفظ 30 جزءاً، و20 جزءاً، و10 أجزاء، و5 أجزاء، و3 أجزاء، و«جزء عمّ».
وشهد اليوم الأول أداءً استثنائياً لـ11 متسابقاً من مختلف إمارات الدولة، ويتنافس في اليوم الثاني 12 متسابقاً من بنغلاديش، وتايوان الصينية، والهند، ومصر، ومالي، والإمارات العربية المتحدة، في مشهد يجسد تنوع المسابقة ومكانتها المرموقة بين المنافسات القرآنية المحلية.
ومن أبرز المشاركين في اليوم الثاني: محسن رضا محمد عبد المقیت عبد المقیت بن مقدس علي (بنغلاديش) وهشام محمد ماجي شيان (تايوان الصينية) في فرع 30 جزءاً، ومحمد أنس حسين (الهند) في فرع 20 جزءاً، وعبدالله إبراهيم الشامسي (الإمارات) ممثلاً عن مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه في فرع 10 أجزاء من البداية. كما يشارك عبدالرحمن محمد أبوزيد، وعمر محمد أبوزيد، وأمير عبدالله عبد الشهد، ومحمد آدم سي في فروع حفظ 10 أجزاء من النهاية، ويشارك في فرع حفظ «جزء عم» كل من خالد أحمد القصيدي الشحي، وعبدالله عبدالرزاق الفهيم، ومحمد يوسف الحوسني، وأحمد جمال العاجل.
وأكدت الدائرة أن المسابقة تمضي بخطى واثقة نحو تحقيق رسالتها في ترسيخ مكانة القرآن الكريم، وغرس قيم الحفظ والتدبر في نفوس الأجيال الناشئة، بما يترجم توجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز القيم الإسلامية الأصيلة، ونشر رسالة التسامح والاعتدال.
كما أشادت لجنة التحكيم بالمستوى المتقدم للمشاركين، مشيرة إلى أن دقة المعايير وشمولية التقييم تعزز العدالة، وتثري جودة الأداء العام للمسابقة.

