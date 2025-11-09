الإثنين 10 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

وفد «الصحة العالمية» يتسلم أدوية ومستلزمات طبية خلال زيارته للمستشفى الميداني الإماراتي

9 نوفمبر 2025 11:12

استقبل المستشفى الميداني الإماراتي في مدينة رفح، وفداً من منظمة الصحة العالمية، في زيارة تهدف إلى متابعة الجهود الطبية الميدانية التي تنفّذها دولة الإمارات ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، وفي إطار تعزيز آليات التنسيق والتعاون المستمر لدعم القطاع الصحي في غزة.

وتسلّم الوفد، خلال الزيارة، أدوية ومستلزمات طبية مقدّمة من دولة الإمارات، وذلك لدعم المرافق الصحية في قطاع غزة وتلبية الاحتياجات العاجلة للمرضى والمصابين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

كما اطّلع الوفد على أقسام المستشفى وتجهيزاته، وآلية عمله والخدمات التي يقدّمها للمرضى والمصابين الفلسطينيين، وما تقدّمه عملية «الفارس الشهم 3» لخدمة سكان القطاع.

وأشاد الوفد بالدور الإنساني والطبي البارز الذي تؤديه دولة الإمارات في قطاع غزة، وبالكوادر الطبية الإماراتية العاملة في المستشفى الميداني، وجهودها في تقديم الرعاية والعلاج للجرحى والمرضى.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
رفح
الصحة العالمية
المستشفى الإماراتي الميداني
