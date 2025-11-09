الإثنين 10 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الإمارات تتصدر المشهد الإنساني في أفغانستان

الإمارات تتصدر المشهد الإنساني في أفغانستان
9 نوفمبر 2025 14:52

وسط تحديات إنسانية معقدة تشهدها أفغانستان، برزت دولة الإمارات في طليعة الدول الداعمة للمتضررين، حيث تصدرت المشهد الإنساني بجهود إغاثية وتنموية متواصلة تهدف إلى تخفيف معاناة آلاف الأُسر وتعزيز مقومات الاستقرار.

ورغم وعورة التضاريس في المناطق الجبلية وصعوبة الوصول إلى ولاية سمنقام وغيرها من المناطق النائية، نجح فريق الإغاثة الإماراتي في إيصال المساعدات إلى مستحقيها في المناطق المنكوبة، بالتنسيق مع الجهات المحلية، لضمان وصول الدعم إلى الأسر المتضررة في الوقت المناسب وبأعلى درجات الكفاءة والتنظيم.

وأعرب سكان المناطق المتضررة عن امتنانهم العميق للمواقف الإنسانية للإمارات، مؤكدين أن الدعم الإماراتي كان من أوائل المبادرات التي وصلت إلى المناطق النائية والبعيدة، مشيرين إلى أنه ساعد بشكل ملموس في تخفيف معاناتهم وتحسين حياتهم اليومية، منوهين في الوقت ذاته بالتنسيق الفعال بين الفرق الإماراتية والجهات المحلية، والذي أسهم في إيصال المساعدات بشكل مباشر وفعّال إلى الأسر المحتاجة. وتعكس جهود دولة الإمارات في إغاثة أفغانستان نهجها الإنساني الراسخ وحرصها الدائم على مد يد العون في أحلك الظروف، ما يجعلها نموذجاً عالمياً في العمل الإغاثي الإنساني المتكامل، ويؤكد التزامها بالتضامن مع شعوب العالم المختلفة، في أوقات الأزمات.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أفغانستان
الإمارات
