أطفال «الشارقة للكتاب» يعيشون تجارب واقعية في «مغامرة المدينة الصغيرة»

الشارقة (الاتحاد)



في أجواء حماسيةٍ مفعمةٍ بالمعرفة والإبداع، توافد الأطفال وأسرهم من زوّار الدورة الـ 44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي انطلق تحت شعار «بينك وبين الكتاب»، لحضور فعالية «مغامرات المدينة الصغيرة» التي خُصصت للأطفال من عمر 3 إلى 8 سنوات، لتأخذهم في رحلة تعليمية ممتعة تمزج بين التعلم والمرح في عالم تفاعلي نابض بالخيال والاكتشاف.



صُممت الفعالية على مساحة تفاعلية كبيرة مقسمة إلى 5 مناطق رئيسة، فيها يرتدي الأطفال أزياء المهن المختلفة ويعيشون تجارب محاكاة للحياة الواقعية، ضمن بيئة مصممة لتراعي احتياجات الأطفال النفسية والتربوية، وتشجّعهم على تنمية مهاراتهم الاجتماعية وقدراتهم في التواصل والعمل الجماعي.

في بداية الفعالية التي تستمر لساعتين، أخذ المشرفون على الفعالية الأطفال إلى منطقة المطبخ، حيث وزّعوا عليهم أزياء الطهاة، وتعرفوا على أدوات المطبخ وأساليب الطهي، مع التركيز على مبادئ النظافة والسلامة الغذائية، وكيفية تحضير بعض الوجبات الخفيفة. وبعدها انتقلوا لمنطقة التسوق حيث تعرفوا فيها على أساسيات عمليتي البيع والشراء والتعامل مع النقود، ومعرفة أسماء السلع وكيفية الوزن وطريقة التعامل مع الزبائن.

أما في منطقة المرور، فتعرف الأطفال على قوانين السير وأنظمة القيادة بطريقة ممتعة، إذ زوّدت المنطقة بسيارات مصغرة لمنح الأطفال تجربة حسية مدهشة، بالإضافة إلى ما يقدمه المشرفون من معلومات حول كيفية الحصول على رخصة القيادة المصغرة.

وأبدى الأطفال حماساً كبيراً في منطقة الهندسة والمعمار، إذ خاضوا تجربة البناء والتشييد، عبر استخدام العديد من المعدات المصغرة التي استخدموها في رفع ونقل الرمل، فيما منحتهم منطقة إطفاء الحرائق فرصة التعرف على مهام رجال الإطفاء وخوض تدريبات عملية حول إجراءات السلامة والوقاية من الحرائق، ما عزّز لديهم حسّ المسؤولية والانتباه للأمان الشخصي والجماعي.