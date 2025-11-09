الإثنين 10 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

ذياب بن محمد بن زايد يتفقد قطار شنغهاي «ماجليف» على هامش زيارته للصين

ذياب بن محمد بن زايد يتفقد قطار شنغهاي «ماجليف» على هامش زيارته للصين
9 نوفمبر 2025 20:28

اطّلع سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، خلال زيارته إلى جمهورية الصين الشعبية، على التقنيات المتقدمة للقطار السريع «ماجليف» في مدينة شنغهاي.

وقام سموه بجولة على متن القطار الذي يُعدّ حالياً أسرع قطار في التشغيل التجاري في العالم، إذ تصل سرعته إلى 431 كيلومتراً في الساعة، ويقطع مساراً بطول 30 كيلومتراً خلال سبع دقائق، رابطاً بين مطار شنغهاي بودونغ ومحطة لونغيانغ رود.

والتقى سموه عدداً من مسؤولي تشغيل وبناء السكك الحديدية في الصين، حيث اطّلع على أحدث التقنيات والتجارب التشغيلية في قطاع القطارات فائقة السرعة.

كما شملت الزيارة جولة ميدانية داخل محطة القطار السريع، تعرّف خلالها سموه على نُظم الإشارات الذكية، والبنية التحتية المخصّصة لخطوط السرعة العالية، إلى جانب الاطلاع على عربات الركاب المتطورة والأنظمة الرقمية المرتبطة بالسلامة والراحة.

ورافق سموه، خلال الزيارة، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، ومعالي حسين إبراهيم الحمادي، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية.

المصدر: وام
ذياب بن محمد بن زايد
شنغهاي
قطار
