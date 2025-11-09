الإثنين 10 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بلدية أبوظبي تعزّز الوعي بمتطلبات السلامة في قطاع الإنشاء

الورشة تستهدف رفع مستوى التزام شركات البناء والإنشاء بالتشريعات والمعايير المعتمدة في أبوظبي (من المصدر)
10 نوفمبر 2025 01:16

أبوظبي (الاتحاد)

نظّمت دائرة البلديات والنقل، ممثّلة ببلدية مدينة أبوظبي، ورشة عمل توعوية بعنوان «متطلبات الصحة والسلامة المهنية ورفع النماذج الإلزامية في قطاع البناء والإنشاء»، بهدف رفع مستوى التزام شركات البناء والإنشاء بالتشريعات والمعايير المعتمدة في إمارة أبوظبي.
وركّزت الورشة على رفع مستوى الوعي بمتطلبات قانون ADOSH SF الذي يُلزم أصحاب العمل بتطبيق نظام شامل لإدارة السلامة والصحة المهنية (OSHMS)، ويهدف إلى إدارة المخاطر بشكل استباقي، وضمان سلامة بيئة العمل، وحماية العاملين في المواقع الإنشائية والمقاولين والجمهور من أية أخطار متوقعة.
وأوضحت الورشة أن تطبيق نظام (OSHMS) يتطلب من الشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء توفير التدريب والموارد الكافية للعاملين فيها، إلى جانب تعزيز التحسين المستمر لما يتعلق بمتطلبات الصحة والسلامة المهنية، وبما يضمن استدامة المشاريع الإنشائية وجودة مخرجاتها، ويحافظ على الأرواح والممتلكات.
وتضمّنت الورشة محاضرات ونقاشات تفاعلية ركّزت على تعريف المشاركين بآليات تقديم التقارير الإلزامية (E، E4، F) بشكل دقيق وسليم، وفق الإجراءات المعتمدة، إلى جانب استعراض أبرز الأخطاء التي قد يقع فيها البعض أثناء رفع النماذج الإلزامية، وسبل تصحيحها وتفاديها.
كما تم خلال الورشة استعراض أمثلة عملية توضح أهمية الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة المهنة، لتفادي الحوادث والإصابات في مواقع العمل.

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد بن زايد يشهد افتتاح فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة»
انطلاق أعمال منتدى الإمارات - تشاد للاستثمار والتجارة في أبوظبي
أبوظبي
الصحة المهنية
بلدية أبوظبي
دائرة البلديات والنقل
آخر الأخبار
«أبوظبي إكستريم» تعلن عن قائمة المشاركين في النسخة الـ11
الرياضة
«أبوظبي إكستريم» تعلن عن قائمة المشاركين في النسخة الـ11
اليوم 13:01
ألكاراز يستعيد «القمة العالمية» وسينر يترقب «الختامية»
الرياضة
ألكاراز يستعيد «القمة العالمية» وسينر يترقب «الختامية»
اليوم 12:55
سابالينكا تحتفظ بصدارة التصنيف الدولي لعام كامل
الرياضة
سابالينكا تحتفظ بصدارة التصنيف الدولي لعام كامل
اليوم 12:52
حمدان بن محمد بن زايد يشهد افتتاح فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة»
علوم الدار
حمدان بن محمد بن زايد يشهد افتتاح فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة»
اليوم 12:50
سلطان القاسمي يدعم أبحاث وتطوير «صمام مجدي يعقوب» بمليوني دولار
علوم الدار
سلطان القاسمي يدعم أبحاث وتطوير «صمام مجدي يعقوب» بمليوني دولار
اليوم 12:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©