المدينة المستدامة بدبي الشريك البلاتيني لـ«المليار متابع»

دبي (الاتحاد)



أعلنت قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، عن انضمام المدينة المستدامة في دبي، أول مجتمع متكامل وصديق للبيئة في الشرق الأوسط يوفّر حياة صحية مستدامة منخفضة الانبعاثات الكربونية وتعتمد على الطاقة النظيفة المُنتجة من الألواح الشمسية، وإحدى أبرز مشروعات «سي القابضة» الرائدة في تطوير مُدن المستقبل، لتكون الشريك البلاتيني للنسخة الرابعة من القمة التي ينظّمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير 2026 في أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل، تحت شعار «المحتوى الهادف». وتُجسِّد هذه الشراكة حرص قمة المليار متابع والمدينة المستدامة على دعم الإبداع ونشر المعرفة والارتقاء بصناعة المحتوى الهادف، وتمكين صنّاع المحتوى من تطوير مهاراتهم وفق أحدث المستجدات العالمية، وبما يعكس حرص الطرفين على ضرورة إبرام شراكات تعاون تساهم في دعم الابتكار في العالم الرقمي.

وقالت خديجة حسين، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال الحكومي في المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، نائب مدير قمة المليار متابع: «تعكس شراكتنا مع المدينة المستدامة في دبي حرص القمة على ترسيخ قيم الإبداع الهادف والمسؤول، ودعم توظيف صناعة المحتوى لخدمة قضايا استراتيجية مثل الاستدامة وجودة الحياة، فالمدن الذكية والمستدامة تمثل نموذجاً مُلهماً لما يمكن أن يكون عليه المستقبل».

من جانبه، قال فارس سعيد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «سي القابضة» المطورة للمدينة المستدامة: نحن سعداء بأن نكون الشريك البلاتيني لقمة المليار متابع، القمة التي تجمع المبدعين وصنّاع المحتوى من مختلف أنحاء العالم.



دعم مسيرة الإبداع

وتأتي هذه الشراكة في إطار التزام الطرفين بدعم مسيرة الإبداع المستدام، والارتقاء بوعي الجمهور بأهمية القضايا البيئية والمناخية، وتعزيز مساهمة المدن الذكية والمجتمعات الصديقة للبيئة في تمكين الأجيال الجديدة من صنّاع المحتوى للإبداع بمسؤولية، بما يواكب تطلعات المستقبل نحو بيئة أكثر وعياً واستدامة.