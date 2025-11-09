الإثنين 10 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

مؤتمر «صحة» الـ11 للتمريض والقبالة يختتم أعماله بأبوظبي

مؤتمر «صحة» الـ11 للتمريض والقبالة يختتم أعماله بأبوظبي
10 نوفمبر 2025 01:15

أبوظبي (وام) 

أكدت دولة الإمارات ريادتها في تطوير القطاع الصحي عبر دعم الكوادر التمريضية والمهن الطبية المساندة، وتعزيز الابتكار في منظومة الرعاية الصحية، وذلك من خلال تنظيم مؤتمر «صحة» الـ11 للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة، الذي اختتم أعماله أمس، في فندق فيرمونت باب البحر بأبوظبي، بتنظيم شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» التابعة لمجموعة «بيور هيلث»، ليُشكِّل منصة رائدة لتبادل الخبرات وتعزيز الكفاءات الصحية.
وشهد المؤتمر مشاركة نخبة من الخبراء والقيادات الصحية من دول العالم المختلفة، إلى جانب 150 متحدثاً من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية، و2500 من الكوادر التمريضية والطبية المساندة، وتم اعتماد 250 ورقة بحثية لعرضها خلال جلسات المؤتمر، التي تميزت بمناقشات علمية وورش عمل مكثفة.

جودة الحياة
ركّزت جلسات المؤتمر على التميز التمريضي والابتكار السريري، ودور القيادات التمريضية في تطوير مستوى الرعاية، وتأهيل الكوادر الطبية لمواجهة التحديات الصحية المستقبلية، إلى جانب تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والمنشآت الصحية لتوفير بيئة مهنية متقدمة. كما تناولت الجلسات العلمية موضوعات، شملت الكفاءة التواصلية في الرعاية الصحية، وتعزيز مرونة المجتمع لمواجهة الأمراض المزمنة، والابتكار في السياسات الصحية الوطنية، واستراتيجيات الوقاية وإدارة العنف في المرافق الصحية. وشدّد المؤتمر على أهمية تعزيز الرعاية الصحية المتمحورة حول المريض، عبر تطوير برامج مكافحة العدوى، ورفع جاهزية فرق الإنعاش، وتعزيز سلامة فحوص التنفس ونقل الدم بما يدعم استمرار دولة الإمارات في بناء منظومة صحية رائدة تحقق السعادة وجودة الحياة.

