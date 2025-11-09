الإثنين 10 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تشارك في اجتماعي «الصحة والمالية» المشترك

وفد الدولة المشارك في الاجتماع (من المصدر)
10 نوفمبر 2025 01:16

بولكواني، جنوب أفريقيا (الاتحاد)

شاركت دولة الإمارات في اجتماع وزراء الصحة والاجتماع المشترك لوزراء المالية والصحة ضمن مجموعة العشرين، اللذين عُقدا في مدينة بولكواني بجنوب أفريقيا يومي 6 و7 نوفمبر الجاري، بمشاركة وزراء ومسؤولين من الدول الأعضاء وعدد من المنظمات الدولية.
وترأس وفد الدولة، الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الذي أكد أن مشاركة دولة الإمارات في الاجتماعين تعكس رؤية القيادة الحكيمة في ترسيخ نهج العمل الدولي المشترك، وتفعيل الشراكات متعددة الأطراف لتحقيق الأمن الصحي العالمي، ضمن التزام الدولة بأهداف التنمية المستدامة، وبما يواكب توجّهات الدولة نحو اقتصاد مستدام ومرن قائم على الابتكار والشراكات.
واستعرض وفد الدولة، خلال اجتماع وزراء الصحة لمجموعة العشرين، تجربة الإمارات الرائدة في بناء نظام صحي مرن ومبتكر قائم على التكامل بين الصحة العامة والبيئة والمناخ، مؤكداً أهمية الاستثمار المستدام في القوى العاملة الصحية من حيث التعليم والتأهيل والاستبقاء وضمان جودة الحياة المهنية. كما دعا الوفد إلى اعتماد نهج متكامل لإدارة المخاطر الصحية العابرة للقطاعات يستند إلى الأدلة العلمية والابتكار الرقمي؛ تعزيزاً لقدرات الدول على التنبؤ والاستجابة للأزمات الصحية. 
رحّبت الإمارات، خلال الاجتماع المشترك لوزراء المالية والصحة، بالنقاشات الهادفة إلى تعزيز مواءمة السياسات الصحية والمالية لضمان استدامة التمويل الصحي العالمي، وأكدت أهمية العمل على تطوير آليات تمويل مرنة ومبتكرة تدعم الاستثمار في النظم الصحية، وتعزّز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

اتفاقيات
دعت الدولة إلى توسيع التعاون الدولي في مجال تمويل الصحة العالمية، لضمان التوزيع العادل للموارد، وتحفيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم الابتكار الصحي وتحقيق نمو شامل واقتصادات أكثر قدرة على التكيف. بما يُعزّز استدامة الأنظمة الصحية العالمية وجاهزية المجتمعات لمواجهة التحديات الصحية المستقبلية.

