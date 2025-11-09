الإثنين 10 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«استشارية التعليم العالي» تناقش المهارات المستقبلية

عبد الرحمن العور وأعضاء اللجنة في صورة جماعية (من المصدر)
10 نوفمبر 2025 01:15

دبي (الاتحاد) 

عقدت اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل، اجتماعها الثاني خلال عام 2025، برئاسة معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، في مقر جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وبحضور أعضاء اللجنة من ممثلي مؤسسات التعليم العالي والقطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة.
تم خلال الاجتماع الإعلان عن تشكيل ثلاث مجموعات عمل جديدة، بهدف تغطية المزيد من القطاعات الحيوية والمستقبلية، وتشمل: (مجموعة عمل تطوير الكفاءات القانونية، ومجموعة عمل مهارات الطائرات من دون طيار «الدرون»، ومجموعة عمل تعزيز الكفاءات الوطنية في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والمياه). وبهذا الإعلان يصبح إجمالي عدد مجموعات العمل التابعة للجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل ثماني مجموعات، حيث كانت اللجنة قد أعلنت في اجتماعها الأول عن تشكيل خمس مجموعات، تضم في عضويتها نخبة من القيادات الأكاديمية والصناعية في الدولة، هي: (مجموعة العلوم الصحية المعنية ببرامج التعليم والتدريب الصحي والقوى العاملة الصحية، ومجموعة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي، ومجموعة الشراكة بين القطاعات الاقتصادية في سوق العمل ومؤسسات التعليم العالي، ومجموعة مستقبل الوظائف والمهارات في سوق العمل، إضافة إلى مجموعة العرض والطلب للقوى العاملة في التعليم العام والعالي). 

عن اللجنة 
يشار إلى أن اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل هي إحدى اللجان المنبثقة عن لجنة التعليم العالي، التابعة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع. وتهدف اللجنة لتعزيز العمل المؤسسي التكاملي، وتحقيق المواءمة بين مخرجات مؤسسات التعليم العالي، واحتياجات سوق العمل المستقبلي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، ومئوية الإمارات 2071.

منصة وطنية رائدة
قال معالي الدكتور عبدالرحمن العور: «نحرص على أن تكون منظومة التعليم العالي في الدولة أكثر تكاملاً واتصالاً بالأولويات الوطنية واحتياجات سوق العمل المستقبلي، بحيث تكون الجامعات والمراكز البحثية شريكاً فاعلاً في دفع عجلة التنمية المستدامة، ومن هنا تبرز أهمية اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل، كونها توفر نموذجاً للتخطيط والعمل التشاركي الذي يجمع بين الخبراء والأكاديميين والقيادات الاقتصادية؛ بهدف تحويل الأفكار إلى مبادرات وبرامج تنفيذية، تعزز جاهزية رأس المال البشري للمستقبل».
وأكد معاليه أن اللجنة الاستشارية توفر منصة وطنية رائدة تستشرف مهارات المستقبل، وتدعم التكامل والتنسيق بين قطاع التعليم العالي، ومختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، مشيراً إلى أن تشكيل مجموعات العمل الجديدة يمثل خطوة مهمة ضمن جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لبناء شبكة وطنية شاملة تربط الجامعات بمراكز البحث العلمي وبالقطاع الصناعي وقطاع الأعمال، كما تخدم هذه المجموعات توجهات حكومة دولة الإمارات المستقبلية، وتعزّز ريادتها وتنافسيتها العالمية.
واستعرض الاجتماع عدداً من المبادرات والمشروعات التي تقودها مجموعات العمل، ومن أبرزها: (تطوير إطار أخلاقي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي بكفاءة ومسؤولية، ومبادرات تضمين المهارات المستقبلية ضمن البرامج التعليمية، لضمان تلبيتها الاحتياجات المتنامية لسوق العمل، بالإضافة إلى جهود إعداد خريطة طريق وطنية لبرامج التعليم الصحي، تشمل تطوير المناهج والبرامج الأكاديمية، وتعزيز التدريب السريري، وتوظيف الابتكارات والتقنيات الحديثة، لتحسين خدمات الرعاية الصحية). ومن المقرر أن يتم تنظيم منتديات تخصصية لكل مجموعة عمل يشارك فيها أصحاب المصلحة، يتم خلالها عرض المبادرات والإنجازات التي تم تحقيقها، والعمل على تبادل التجارب والمعارف والخبرات بين قطاعات التعليم والبحث العلمي والأعمال والاقتصاد. 

