الإثنين 10 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وفد رائدات الأعمال الإماراتيات يواصل جولته التدريبية في شنغهاي

‎ لقاءات تعريفية للوفد خلال الزيارة (من المصدر)
10 نوفمبر 2025 01:15

أبوظبي (وام) 

واصل وفد رائدات الأعمال الإماراتيات جولته التدريبية في مدينة شنغهاي الصينية، ضمن البرنامج المتخصص «رائدات الأعمال الإماراتيات: استكشاف بيئة الأعمال في الصين»، الذي يُنظم تحت مظلة مجلس سيدات الأعمال الإماراتي - الصيني، وبالتعاون بين الاتحاد النسائي العام وسفارة دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية. ويهدف البرنامج إلى تعزيز معارف وخبرات رائدات الأعمال في مجالات الإعلام الرقمي والمحتوى الإلكتروني والتسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي. 
‎وتعرف الوفد خلال الزيارة على تجارب شركات عالمية رائدة مثل Bilibili وXiaohongshu، حيث استعرضت المشاركات أحدث الممارسات في إنتاج المحتوى الرقمي، وإدارة الحملات التسويقية عبر المؤثرين، وتحليل بيانات الجمهور المستهدف. كما شارك الوفد في معرض الصين الدولي للواردات (CIIE)، وأطلع على أحدث الابتكارات العالمية في مجالات المنتجات والخدمات والتقنيات، إلى جانب لقاءات تعريفية مع شركات تعمل في مجال التصدير والتوسع الدولي. 
‎وأكدت المشاركات أن هذه التجربة في شنغهاي شكلت محطة نوعية لاكتساب رؤى عملية وخبرات ميدانية تدعم تطوير مشاريعهن وتعزيز تأثيرهن في سوق الأعمال العالمي. 

أخبار ذات صلة
عبدالله آل حامد يعلن انطلاقة تحالف "بريدج" ومجلس إدارته
الإمارات تشارك في اجتماعي «الصحة والمالية» المشترك
رائدات الأعمال
شنغهاي
الصين
الإمارات
مجلس سيدات الأعمال
آخر الأخبار
«أبوظبي إكستريم» تعلن عن قائمة المشاركين في النسخة الـ11
الرياضة
«أبوظبي إكستريم» تعلن عن قائمة المشاركين في النسخة الـ11
اليوم 13:01
ألكاراز يستعيد «القمة العالمية» وسينر يترقب «الختامية»
الرياضة
ألكاراز يستعيد «القمة العالمية» وسينر يترقب «الختامية»
اليوم 12:55
سابالينكا تحتفظ بصدارة التصنيف الدولي لعام كامل
الرياضة
سابالينكا تحتفظ بصدارة التصنيف الدولي لعام كامل
اليوم 12:52
حمدان بن محمد بن زايد يشهد افتتاح فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة»
علوم الدار
حمدان بن محمد بن زايد يشهد افتتاح فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة»
اليوم 12:50
سلطان القاسمي يدعم أبحاث وتطوير «صمام مجدي يعقوب» بمليوني دولار
علوم الدار
سلطان القاسمي يدعم أبحاث وتطوير «صمام مجدي يعقوب» بمليوني دولار
اليوم 12:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©