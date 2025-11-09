وفد رائدات الأعمال الإماراتيات يواصل جولته التدريبية في شنغهاي

أبوظبي (وام)



واصل وفد رائدات الأعمال الإماراتيات جولته التدريبية في مدينة شنغهاي الصينية، ضمن البرنامج المتخصص «رائدات الأعمال الإماراتيات: استكشاف بيئة الأعمال في الصين»، الذي يُنظم تحت مظلة مجلس سيدات الأعمال الإماراتي - الصيني، وبالتعاون بين الاتحاد النسائي العام وسفارة دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية. ويهدف البرنامج إلى تعزيز معارف وخبرات رائدات الأعمال في مجالات الإعلام الرقمي والمحتوى الإلكتروني والتسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي.

‎وتعرف الوفد خلال الزيارة على تجارب شركات عالمية رائدة مثل Bilibili وXiaohongshu، حيث استعرضت المشاركات أحدث الممارسات في إنتاج المحتوى الرقمي، وإدارة الحملات التسويقية عبر المؤثرين، وتحليل بيانات الجمهور المستهدف. كما شارك الوفد في معرض الصين الدولي للواردات (CIIE)، وأطلع على أحدث الابتكارات العالمية في مجالات المنتجات والخدمات والتقنيات، إلى جانب لقاءات تعريفية مع شركات تعمل في مجال التصدير والتوسع الدولي.

‎وأكدت المشاركات أن هذه التجربة في شنغهاي شكلت محطة نوعية لاكتساب رؤى عملية وخبرات ميدانية تدعم تطوير مشاريعهن وتعزيز تأثيرهن في سوق الأعمال العالمي.