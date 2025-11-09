جامعة خليفة تمهد الطريق لجيل مبتكر في الروبوتات والذكاء الاصطناعي

أبوظبي (وام)



تواصل جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، دورها الريادي في تعزيز الابتكار والبحث العلمي المتقدم في مجالي الروبوتات والذكاء الاصطناعي، بما يدعم الجهود الوطنية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتقنيات المتقدمة.

وتستضيف الجامعة النسخة الثامنة من بطولة كأس آسيا والمحيط الهادئ للروبوتات 2025 خلال الفترة من 10 إلى 15 نوفمبر الجاري، بدعم من مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، وضمن فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة 2025»، وتُعد هذه النسخة الأولى من نوعها التي تقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتستقطب البطولة أكثر من 700 متسابق ضمن سلسلة من التحديات الروبوتية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، في إطار 8 بطولات رئيسية و15 فئة فرعية، وبمشاركة نحو 168 فريقاً من 22 دولة، تحت شعار «الذكاء الاصطناعي والروبوتات من أجل مستقبل مستدام».

وتُكرِّس البطولة مكانة دولة الإمارات الريادية في مجالي الذكاء الاصطناعي والروبوتات، حيث تقود جامعة خليفة الجهود الوطنية في بناء منظومة بحثية وابتكارية عالمية المستوى، بما يُسهم في تعزيز اقتصاد متنوع مستدام قائم على المعرفة.

وتدعم البطولة «عام المجتمع» من خلال تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الطلبة والمعلمين والمبتكرين من مختلف دول العالم، وتُسهم كذلك في دعم استراتيجية الحياد المناخي 2050 عبر تسليط الضوء على حلول روبوتية وذكية موفرة للطاقة، وتقنيات مستدامة للمدن المستقبلية.

وتتضمن المنافسات خمس فئات رئيسية تشمل: كرة القدم الآلية، والروبوتات المخصصة للإنقاذ، والروبوتات المساعدة في البيئات المنزلية، والروبوتات الصناعية، والفئة الناشئة الموجهة للطلبة والشباب، وتسهم هذه الفئات في تحفيز الإبداع وتشجيع جيل المستقبل على دراسة مجالات العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وتنسجم البطولة مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، والاستراتيجية الوطنية للصناعة، بما يدعم التحول الرقمي وريادة الدولة في التقنيات المتقدمة.



إعداد الكفاءات المستقبلية

يحظى مركز الأنظمة الروبوتية ذاتية التحكم كذلك بمختبرات حديثة، إلى جانب المراكز البحثية التي تضمها جامعة خليفة، التي تركز على الأنظمة الذكية كمركز ابتكار بحوث الطيران ومركز «إبتيك».

وتعزّز الجامعة دورها في إعداد الكفاءات المستقبلية عبر برنامج البكالوريوس في الروبوتات والذكاء الاصطناعي الذي يعتمد منهجاً متعدد التخصصات يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي في علوم الحاسوب والهندسة الإلكترونية والميكانيكية والرياضيات.