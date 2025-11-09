برعاية حمدان بن محمد بن زايد.. انطلاق فعاليات أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة اليوم

هالة الخياط (أبوظبي)



تنطلق اليوم فعاليات أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة 2025، الذي ينظمه مجلس الأنظمة الذكية وذاتية الحركة (SASC)، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأكاديمية الرائدة، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، رئيس مجلس الأنظمة الذكية وذاتية الحركة.

ويستمر الحدث حتى 15 نوفمبر، جامعاً نخبة من الخبراء والمبتكرين وصنّاع القرار العالميين لاستشراف مستقبل الأنظمة الذاتية وتطبيقاتها عبر مختلف القطاعات.

ويأتي تنظيم الحدث في إطار مساعي أبوظبي إلى تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً لتطوير واختبار وتشغيل الأنظمة الذكية وذاتية الحركة، بما يشمل وسائل النقل البرية والبحرية والجوية والروبوتات الصناعية.

ويعكس الحدث التزام الإمارة بتسريع التحول نحو الاقتصاد المعرفي المستند إلى التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وبناء منظومة متكاملة تدعم الابتكار والتشريعات المرنة والبنية التحتية الذكية.

ويهدف الأسبوع إلى توحيد الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص والجامعات والمؤسسات البحثية، من خلال منصة تجمع روّاد الصناعة والخبراء الدوليين، لتبادل الخبرات وتوقيع اتفاقيات وشراكات استراتيجية من شأنها تطوير حلول مستدامة للنقل الذكي، وتعزيز كفاءة القطاعات الحيوية، مثل اللوجستيات، والموانئ، والنقل العام، والخدمات.

ويتضمن الأسبوع سلسلة من الفعاليات النوعية، أبرزها: قمة أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة، التي تستقطب قيادات عالمية وممثلين عن الحكومات والمؤسسات الصناعية لبحث مستقبل السياسات والحوكمة المرتبطة بالأنظمة الذاتية.

كما يتضمن أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة، معرض دريفت إكس (DRIFTx) الذي يقام في الفترة ما بين 10 إلى 12 نوفمبر الجاري في حلبة مرسى ياس، ويعرض أحدث الحلول والتطبيقات في مجالات التنقّل الذكي عبر البر والبحر والجو، إلى جانب عروض حيّة للروبوتات والمركبات الذاتية.

وسيشهد الأسبوع منافسة «روبوكاب آسيا والمحيط الهادئ 2025»، والتي تُنظم للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت إشراف جامعة خليفة، بمشاركة فرق من أكثر من 20 دولة في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وستستمر فعاليات المنافسة من 10 إلى 15 نوفمبر الجاري في مركز أدنيك أبوظبي.

كما يتضمن الحدث سباق أبوظبي للسيارات الذاتية (Autonomous Racing League) في حلبة مرسى ياس يوم 15 نوفمبر، حيث يُجسِّد الحدث التكامل بين الابتكار والتقنية في أحد أسرع مجالات النمو ضمن صناعة التنقّل المستقبلية.





من التجربة إلى التشغيل الفعلي

شهدت أبوظبي خلال السنوات الأخيرة قفزة نوعية في مجال الأنظمة الذاتية، حيث تحوّلت من مرحلة التجارب البحثية إلى التشغيل الفعلي للخدمات الذكية. فقد أطلقت الإمارة مشروع «الروبوتاكسي» الذي سجّل أكثر من 600 ألف كيلومتر من التشغيل الآمن دون حوادث، عبر ما يزيد على 40 ألف رحلة فعلية، مما يعكس جاهزية البنية التحتية وفاعلية الإطار التنظيمي الذي وضعته الجهات المختصة.

وفي الوقت نفسه، دشّنت مدينة «مصدر» أولى خدمات التوصيل الذاتي بالتعاون مع شركات ناشئة محلية وعالمية.



ريادة عالمية

أكد مجلس الأنظمة الذكية وذاتية الحركة، أن أسبوع أبوظبي يمثّل خطوة استراتيجية لتوحيد الجهود الوطنية وتوسيع نطاق التعاون الدولي في مجال التنقّل المستدام، مشيراً إلى أن الأنظمة الذاتية أصبحت عنصراً رئيسياً في مستقبل المدن الذكية، بفضل قدرتها على تقليل الحوادث والانبعاثات وتعزيز كفاءة النقل الحضري.



تحسين جودة الحياة

يمثل أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة، إحدى ركائز الرؤية الاستراتيجية للإمارة في بناء اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار، ويُجسِّد نهجها القائم على الاستثمار في التكنولوجيا، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير حلول عملية لتحسين جودة الحياة، وترسيخ مكانة أبوظبي نموذجاً عالمياً في إدارة المدن الذكية.

ومن خلال هذا الحدث الدولي، تواصل أبوظبي قيادتها للتحول العالمي نحو أنظمة النقل المستدامة، لتؤكد أن مستقبل التنقل يبدأ من العاصمة الإماراتية، حيث تلتقي التكنولوجيا بالابتكار لتصنع واقعاً جديداً لمجتمعات أكثر ذكاءً واستدامة.