«الوطني الاتحادي» يستقبل وفداً من كبار مساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي

أبوظبي (الاتحاد)



التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة الدفاع والشؤون الداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، وفداً من كبار مساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي برئاسة مورغان سينترون، خلال زيارتهم إلى دولة الإمارات.

واستعرض معالي النعيمي، خلال اللقاء، مسيرة التنمية الشاملة التي شهدتها دولة الإمارات، مشيراً إلى التقدم الريادي في مختلف المجالات، وإلى التجربة الرائدة للدولة في تمكين المرأة، مؤكداً أنها أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى به، إلى جانب النموذج الإماراتي الفريد في تعزيز قيم التسامح والتعايش واحترام التنوع الثقافي والديني. كما أشاد معاليه بالدور الرئيسي للولايات المتحدة الأميركية في دعم الحلول السياسية، التي تضمن الأمن الإنساني والاستقرار الإقليمي والدولي، مثمناً الجهود الأميركية المتواصلة في القيام بمبادرات تسهم في تحقيق السلام وإنهاء الصراعات في مختلف مناطق العالم، ومنها مبادرة السلام في غزة، مؤكداً أهمية البناء على هذه الجهود للوصول إلى حل سياسي شامل يُنهي المعاناة الإنسانية، ويضمن وصول المساعدات دون عوائق.

وأشار معالي الدكتور النعيمي إلى أهمية الاتفاق الإبراهيمي في فتح آفاق جديدة للتعاون بين الشعوب، وترسيخ ثقافة التفاهم والحوار، وتعزيز فرص السلام والتنمية في المنطقة.