الإثنين 10 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وفد «استشاري الشارقة» يختتم زيارته لأرمينيا

الوفد زار البرلمان الأرميني وبحث سبل التعاون المشترك (وام)
10 نوفمبر 2025 01:15

يريفان (وام)

اختتم وفد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة زيارته الرسمية لجمهورية أرمينيا، برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس، والتي استهدفت تعزيز التعاون المشترك في المجالات البرلمانية. وزار الوفد البرلمان الأرميني والتقى نائب رئيسه هاكوب أرشاكِيان، الذي أكد عمق العلاقات التاريخية بين أرمينيا ودولة الإمارات وأهمية تبادل المعرفة والخبرات بين البلدين.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في المجالات البرلمانية وفي قطاعات التعليم والذكاء الاصطناعي والاستدامة البيئية، بما يعزّز الأهداف التنموية المستقبلية للطرفين.
واختُتم اللقاء بجولة للوفد داخل البرلمان، اطلع خلالها على تاريخه ومرافقه وآليات عمله. كما نقل وفد المجلس الاستشاري تجربته للبرلمان الأرميني حول آليات عمله ولجانه وأعماله التشريعية والرقابية وجلساته، وبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

أخبار ذات صلة
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم مؤسسة عبدالرحمن بن محمد العويس الثقافية
«الموارد البشرية»: 152 مركز أعمال معتمداً على مستوى الدولة
استشاري الشارقة
المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة
الشارقة
أرمينيا
آخر الأخبار
«أبوظبي إكستريم» تعلن عن قائمة المشاركين في النسخة الـ11
الرياضة
«أبوظبي إكستريم» تعلن عن قائمة المشاركين في النسخة الـ11
اليوم 13:01
ألكاراز يستعيد «القمة العالمية» وسينر يترقب «الختامية»
الرياضة
ألكاراز يستعيد «القمة العالمية» وسينر يترقب «الختامية»
اليوم 12:55
سابالينكا تحتفظ بصدارة التصنيف الدولي لعام كامل
الرياضة
سابالينكا تحتفظ بصدارة التصنيف الدولي لعام كامل
اليوم 12:52
حمدان بن محمد بن زايد يشهد افتتاح فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة»
علوم الدار
حمدان بن محمد بن زايد يشهد افتتاح فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة»
اليوم 12:50
سلطان القاسمي يدعم أبحاث وتطوير «صمام مجدي يعقوب» بمليوني دولار
علوم الدار
سلطان القاسمي يدعم أبحاث وتطوير «صمام مجدي يعقوب» بمليوني دولار
اليوم 12:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©