شرطة أبوظبي تُكرِّم مواطناً ساهم في حماية مستخدمي الطريق من حادث مروري

أبوظبي (الاتحاد)

كرّمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، المواطن راشد حمد الكتبي، تقديراً لمبادرته الإيجابية في حماية مستخدمي الطريق من وقوع حادث مروري، وتجسيده لقيم المواطنة الصالحة والمسؤولية المجتمعية.

وسلّم العقيد سعيد علي الحساني، نائب مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية لشؤون الدوريات الأمنية في العين، وبالتنسيق مع فرع التوعية والتثقيف المروري، شهادة شكر وتقدير للمواطن، مثمناً موقفه النبيل وتعاونه الفعّال مع الأجهزة الشرطية في الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات، مشيداً بالحس الأمني العالي الذي أبداه المواطن، وتحليه بروح الشجاعة والمسؤولية، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على تكريم النماذج المجتمعية الإيجابية التي تُسهم بتصرفاتها الواعية في تعزيز منظومة الأمن والأمان، وترسيخ ثقافة التعاون والشراكة بين الشرطة والمجتمع، بما يحقق السلامة المرورية للجميع.