الإثنين 10 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تُكرِّم مواطناً ساهم في حماية مستخدمي الطريق من حادث مروري

شرطة أبوظبي تُكرِّم مواطناً ساهم في حماية مستخدمي الطريق من حادث مروري
9 نوفمبر 2025 23:41

أبوظبي (الاتحاد)
كرّمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، المواطن راشد حمد الكتبي، تقديراً لمبادرته الإيجابية في حماية مستخدمي الطريق من وقوع حادث مروري، وتجسيده لقيم المواطنة الصالحة والمسؤولية المجتمعية.
وسلّم العقيد سعيد علي الحساني، نائب مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية لشؤون الدوريات الأمنية في العين، وبالتنسيق مع فرع التوعية والتثقيف المروري، شهادة شكر وتقدير للمواطن، مثمناً موقفه النبيل وتعاونه الفعّال مع الأجهزة الشرطية في الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات، مشيداً بالحس الأمني العالي الذي أبداه المواطن، وتحليه بروح الشجاعة والمسؤولية، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على تكريم النماذج المجتمعية الإيجابية التي تُسهم بتصرفاتها الواعية في تعزيز منظومة الأمن والأمان، وترسيخ ثقافة التعاون والشراكة بين الشرطة والمجتمع، بما يحقق السلامة المرورية للجميع.

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تنفذ خطة ميدانية لتأمين نصف ماراثون أدنوك-العين
شرطة أبوظبي تشارك في الملتقى الصحي الرابع لمستشفيات الظفرة
شرطة أبوظبي
تكريم
المواطنون
آخر الأخبار
«أبوظبي إكستريم» تعلن عن قائمة المشاركين في النسخة الـ11
الرياضة
«أبوظبي إكستريم» تعلن عن قائمة المشاركين في النسخة الـ11
اليوم 13:01
ألكاراز يستعيد «القمة العالمية» وسينر يترقب «الختامية»
الرياضة
ألكاراز يستعيد «القمة العالمية» وسينر يترقب «الختامية»
اليوم 12:55
سابالينكا تحتفظ بصدارة التصنيف الدولي لعام كامل
الرياضة
سابالينكا تحتفظ بصدارة التصنيف الدولي لعام كامل
اليوم 12:52
حمدان بن محمد بن زايد يشهد افتتاح فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة»
علوم الدار
حمدان بن محمد بن زايد يشهد افتتاح فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة»
اليوم 12:50
سلطان القاسمي يدعم أبحاث وتطوير «صمام مجدي يعقوب» بمليوني دولار
علوم الدار
سلطان القاسمي يدعم أبحاث وتطوير «صمام مجدي يعقوب» بمليوني دولار
اليوم 12:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©