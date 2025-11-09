الإثنين 10 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«براند دبي» يُطلق الدليل الشامل لفعاليات الشهر الوطني في الإمارة

10 نوفمبر 2025 01:16

دبي (الاتحاد)

تزامناً مع الاحتفالات بالشهر الوطني في إمارة دبي، التي انطلقت من «يوم العَلَم» وتستمر حتى «عيد الاتحاد»، أطلق «براند دبي» الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وبالشراكة مع جهات حكومية وشبه حكومية وخاصّة، الدليل الشامل لفعاليات عيد الاتحاد، بوصفه مرجعاً موحداً يضم أبرز الفعاليات الوطنية المقامة في الأماكن العامة على مستوى الإمارة. ويقدّم الدليل خريطة زمنية ومكانية للفعاليات، بما يشمل المهرجانات والأسواق والأنشطة المجتمعية والفعاليات الرياضية؛ بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية، وتوحيد الهوية الاحتفالية في مختلف أرجاء دبي.
وتشمل الفعاليات الثقافية والمجتمعية محطات بارزة في مختلف أنحاء الإمارة، من مكتبة الصفا للفنون والتصميم وحديقة الأعلام و«ند الشبا مول»، إلى قرية حتّا التراثية التي تحتضن المخيّم الشتوي للأطفال، مروراً بحي الفهيدي التاريخي والقرية العالمية وصولاً إلى مدينة إكسبو دبي ومتحف الشندغة.
وفي مجال العروض والمراكز الترفيهية، تقدّم دبي مجموعة واسعة من الفعاليات في ابن بطوطة مول و«دبي باركس آند ريزورتس»، إلى جانب عروض الألعاب النارية في «برج خليفة» وفعاليات بالم جميرا مول وأوتليت فيليج ودراغون مارت وسيركل مول، والتي تتضمن أيضاً عروضاً موسيقية لفرقة الفنون الشعبية الإماراتية لإبراز الموروث المحلي.

لمسات إبداعية
تحتضن الواجهات والمناطق المفتوحة فعاليات نابضة بالحياة في سوق السيف وجي بي آر وبلو ووترز ومكتبة دبي العامة، مع عروض الأضواء ثلاثية الأبعاد في متحف الاتحاد وعرض الأضواء في حي الشندغة، فضلاً عن أنشطة عائلية في الخوانيج وووك و«لاست إكزت» ومدينة الطفل وحديقة مشرف وبرواز دبي. فيما تعود النسخة الثانية من «مهرجان ضي دبي لفنون الضوء» لتضفي لمسات إبداعية على المشهد الاحتفالي.

