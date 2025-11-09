«خيرية الشارقة» تطلق «غيث 6» في الذيد لدعم الأسر المتعففة

الشارقة (الاتحاد)

تعتزم جمعية الشارقة الخيرية تدشين معرض «غيث 6» الخيري للملابس والمستلزمات المنزلية، ولعب الأطفال، والمواد الغذائية، لمصلحة الأسر المتعففة وذوي الدخول المحدودة ابتداء من يوم الاثنين الموافق 17 نوفمبر ويستمر حتى الأربعاء الموافق 19 من الشهر ذاته، بما يعزز برامج المشاركات المجتمعية، ويحث الأفراد على المشاركة بإيجابية في مبادرات الجمعية والأعمال الخيرية والإنسانية.

يهدف المعرض، المقرر تنظيمه في مدينة الذيد، إلى نشر ثقافة التكاتف بين أواصر المجتمع، والتشجيع على العطاء وتسخير المستلزمات غير الضرورية والزائدة عن حاجتهم، لتستفيد بها شريحة كبيرة من المعوزين بدلاً من التخلص منها.

وأكد مدير إدارة الجمعية في الذيد الدكتور محمد بن هويدن الكتبي، أن من المقرر تنظيم معرض غيث للعام السادس على التوالي بدعم من المتبرعين والتجار وأهالي مدينة الذيد والمناطق المجاورة الذين أبدوا ترحيباً كبيراً وبادروا إلى توفير هذا الكم من المواد المعروضة بأسعار رمزية لتستفيد بها الأسر المتعففة.

وأوضح أن المعرض سيتضمن جملة من الأنشطة، والفعاليات الاجتماعية والثقافية والترفيهية المتنوعة، منها المخيم الطبي الذي سيوفر باقة من الفحوص الطبية بالمجان للأفراد والأسر وزوار المعرض، داعياً جميع الأفراد إلى دعم هذه المبادرة وتسليم ما لديهم من مواد عينية وتبرعات، ووضعها في جنبات المعرض للمحتاجين والمتعففين.

وقال بن هويدن الكتبي إن المعرض، خلال الأعوام الخمسة المنقضية، حقق أهدافه وعكست ذلك أعداد الزوار للمعرض، وقد كان المعرض وسيلة للأسر المتعففة في اقتناء احتياجاتها بأسعار مخفضة، وقد تم إدخال عوائد المعرض في دعم برامج المساعدات، مثل شراء الأجهزة المنزلية والأثاث للأسر المستحقة للمساعدات المقطوعة.