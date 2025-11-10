تنويه من وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة عن تنفيذ تمرين ميداني في كافة إمارات الدولة خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر الجاري.

وأكدت وزارة الداخلية أن التمرين سيشهد تحركات للمركبات والوحدات العسكرية ومشاركة للطائرات في عدد من المناطق.

وطالبت وزارة الداخلية الجمهور بعدم التصوير أو تداول أي صور أو مقاطع.

ودعت وزارة الداخلية الجمهور، إلى الابتعاد عن مواقع التمرين وإفساح الطريق لوحدات الشرطة، حفاظاً على سلامة الجميع. وفق الحساب الرسمي لوزارة الداخلية، على منصة إكس.

