الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تنويه من وزارة الداخلية

شعار وزارة الداخلية
10 نوفمبر 2025 15:33

أعلنت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة عن تنفيذ تمرين ميداني في كافة إمارات الدولة خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر الجاري.
وأكدت وزارة الداخلية أن التمرين سيشهد تحركات للمركبات والوحدات العسكرية ومشاركة للطائرات في عدد من المناطق.
وطالبت وزارة الداخلية الجمهور بعدم التصوير أو تداول أي صور أو مقاطع.
ودعت وزارة الداخلية الجمهور، إلى الابتعاد عن مواقع التمرين وإفساح الطريق لوحدات الشرطة، حفاظاً على سلامة الجميع. وفق الحساب الرسمي لوزارة الداخلية، على منصة إكس.

أخبار ذات صلة
الإمارات.. دور داعم لمسار سياسي سوداني بقيادة مدنية
إطلاق شبكة مهابط الطائرات العمودية الكهربائية لدعم تشغيل التاكسي الطائر بأبوظبي

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
تمرين أمني
الإمارات
وزارة الداخلية
آخر الأخبار
رجال إطفاء أوكرانيون قرب سيارات محترقة بعد هجوم روسي بمسيرات في كييف (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: نريد إنهاء الحرب في أوكرانيا بأقرب وقت
اليوم 01:14
سيارات للصليب الأحمر تنقل جثة جندي إسرائيلي من غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تسلم 15 جثماناً لفلسطينيين محتجزة لديها عبر الصليب الأحمر
اليوم 01:14
أحد مراكز الاقتراع في بغداد
الأخبار العالمية
العراقيون ينتخبون اليوم برلمانهم الجديد
اليوم 01:14
امرأة تجلس خارج مخيم للمهاجرين بجزيرة مايوت الفرنسية - أرشيفية
الأخبار العالمية
«مفوضية اللاجئين»: تغير المناخ أجبر الملايين على النزوح
اليوم 01:14
هجوم على قرية في نيجيريا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
200 قتيل بمواجهات مسلحة في نيجيريا
اليوم 01:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©