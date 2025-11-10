الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات ترسل طائرة مساعدات خامسة لدعم المتأثرين من زلزال أفغانستان

الإمارات ترسل طائرة مساعدات خامسة لدعم المتأثرين من زلزال أفغانستان
10 نوفمبر 2025 16:19

 تواصل دولة الإمارات جهودها لإغاثة المتضررين من الزلزال الذي ضرب شمال أفغانستان.

فقد أرسلت الإمارات حتى الآن 5 طائرات محملة بـ 5.400 سلة غذائية يبلغ وزنها 135 طنا، وذلك لتقديم الدعم ومساندة المتأثرين من تداعيات الزلزال.

أخبار ذات صلة
الإمارات.. دور داعم لمسار سياسي سوداني بقيادة مدنية
إطلاق شبكة مهابط الطائرات العمودية الكهربائية لدعم تشغيل التاكسي الطائر بأبوظبي

ووصلت الطائرة الخامسة - خلال الساعات الـ24 الماضية - وعلى متنها طرود غذائية لتقديم المساعدات للمتضررين وتخفيف آثار الكارثة على الأسر المنكوبة.
تعكس جهود دولة الإمارات في إغاثة أفغانستان نهجها الإنساني الراسخ وحرصها الدائم على مساندة الشعوب المتضررة من الكوارث حول العالم، ما يجعلها نموذجاً عالمياً في العمل الإغاثي الإنساني المتكامل، ويؤكد التزامها بالتضامن مع شعوب العالم المختلفة، في أوقات الأزمات.

المصدر: وام
زلزال
مساعدات إنسانية
أفغانستان
الإمارات
آخر الأخبار
رجال إطفاء أوكرانيون قرب سيارات محترقة بعد هجوم روسي بمسيرات في كييف (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: نريد إنهاء الحرب في أوكرانيا بأقرب وقت
اليوم 01:14
سيارات للصليب الأحمر تنقل جثة جندي إسرائيلي من غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تسلم 15 جثماناً لفلسطينيين محتجزة لديها عبر الصليب الأحمر
اليوم 01:14
أحد مراكز الاقتراع في بغداد
الأخبار العالمية
العراقيون ينتخبون اليوم برلمانهم الجديد
اليوم 01:14
امرأة تجلس خارج مخيم للمهاجرين بجزيرة مايوت الفرنسية - أرشيفية
الأخبار العالمية
«مفوضية اللاجئين»: تغير المناخ أجبر الملايين على النزوح
اليوم 01:14
هجوم على قرية في نيجيريا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
200 قتيل بمواجهات مسلحة في نيجيريا
اليوم 01:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©