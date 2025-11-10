بحضور الرئيس التشادي.. خالد بن محمد بن زايد يشهد افتتاح فعاليات منتدى الإمارات - تشاد للتجارة والاستثمار

بحضور سيادة المشير محمد إدريس ديبي إتنو، رئيس جمهورية تشاد الصديقة، شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، افتتاح فعاليات منتدى الإمارات - تشاد للتجارة والاستثمار في أبوظبي.

حضر الافتتاح سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، ومعالي فيكتوار توميغا داغبي، رئيسة وزراء جمهورية توغو، ومعالي محمد لامين زين، رئيس وزراء النيجر، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة التشادية.

وألقى فخامة الرئيس التشادي كلمة، خلال الافتتاح، أعلن فيها إطلاق خطة تشاد التنموية «التواصل مع تشاد 2030»، التي تهدف إلى تعزيز الانفتاح التجاري والاستثماري مع العالم، وتحفيز النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة في البلاد.

وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة إقامة المنتدى، التزام دولة الإمارات ببناء شراكات تنموية مع الدول الأفريقية، مشيراً سموه إلى عمق الروابط التي تجمع بين الإمارات وتشاد منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1973.

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات، برؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل دورها كشريكٍ استراتيجي في دعم الرؤى التنموية الطموحة للدول الأفريقية، من خلال تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية، انطلاقاً من إيمانها بأن الاستثمار في التنمية المستدامة هو استثمار في مستقبل الأجيال وتحقيق الاستقرار والازدهار لشعوب العالم كافة.

وخلال المنتدى، استعرضت جمهورية تشاد أولوياتها ومشاريعها الكبرى ضمن خطتها الوطنية للتنمية، والتي تضم 268 مشروعاً استراتيجياً في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة، إلى جانب تسليط الضوء على الحوافز المالية والجمركية والتنظيمية التي تقدمها الحكومة التشادية للمستثمرين المحليين والدوليين.