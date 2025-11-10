الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البريطاني

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البريطاني
10 نوفمبر 2025 19:14

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من معالي كير ستارمر، رئيس وزراء المملكة المتحدة، بحثا خلاله مختلف جوانب التعاون بين البلدين وسبل تعزيزه بما يخدم مصالحهما المتبادلة، مؤكدين حرصهما على مواصلة العمل المشترك والبناء على العلاقات التاريخية التي تجمع دولة الإمارات والمملكة المتحدة بما يعود بالنماء على شعبيهما، ويعزز أسباب الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
كما بحث الجانبان، خلال الاتصال، التطورات التي تشهدها المنطقة، والجهود المبذولة بشأن معالجة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدين ضرورة المحافظة على وقف إطلاق النار في القطاع، ومواصلة تدفق المساعدات الإنسانية الإغاثية بكميات كافية ودون عوائق لتخفيف المعاناة التي يعيشها سكانه.
وشدد الجانبان على أهمية الدفع بخطى حثيثة نحو مسار السلام الدائم والعادل الذي يقوم على أساس «حل الدولتين» كونه السبيل لتحقيق استقرار المنطقة، وبناء مستقبل أفضل لجميع شعوبها ودولها.

