علوم الدار

حمدان بن محمد يلتقي روري ماكلروي المتوج ببطولة «جولة دي بي ورلد للجولف» لست مرات

حمدان بن محمد يلتقي روري ماكلروي المتوج ببطولة «جولة دي بي ورلد للجولف» لست مرات
10 نوفمبر 2025 20:05

التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم، اللاعب الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، المصنف الثاني عالمياً في رياضة الجولف، وصاحب لقب النسخة السادسة عشرة لبطولة جولة «دي بي ورلد»، الختامية للجولف لموسم «السباق إلى دبي»، و«سلسلة رولكس» لبطولات النخبة التي أُقيمت في دبي العام الماضي.
وهنّأ سموّه ماكلروي على ما حققه من إنجازات كبيرة في رياضة الجولف، مع تصدره ترتيب «السباق إلى دبي» لست مرات في الأعوام: 2012، 2014، 2015، 2022، 2023، و2024، متمنياً له التوفيق مع مشاركته في الجولة المقبلة من البطولة المُقرر عقد منافساتها في دبي من 13 إلى 16 نوفمبر الجاري.
من جانبه، أعرب اللاعب الإيرلندي الشمالي عن خالص الشكر والتقدير إلى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، واعتزازه بكلمات التشجيع التي استمع إليها من سموّه، وعبّر عن أمله في الفوز بلقب البطولة للمرة السابعة.

ونوه بالمكانة الكبيرة التي تتمتع بها دبي ودولة الإمارات في عالم رياضة الجولف، بما تنظمه وتستضيفه من بطولات كبرى يتنافس على ألقابها أهم أبطال هذه الرياضة.
وخلال اللقاء، الذي حضره معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أشاد روري ماكلروي، برؤية دبي الطموحة لأن تكون من أكثر مدن العالم نشاطاً وصحة، من خلال مبادرة «تحدي دبي للياقة»، مشيداً بدعم القيادة المستمر لتعزيز صحة المجتمع، وترسيخ ثقافة الحياة النشطة في دبي.

وقال روري ماكلروي: «ما يميز تحدي دبي للياقة في نظري هو أنه لا يقتصر على الرياضيين المحترفين، بل يركز على ترسيخ ثقافة مجتمعية تشجّع جميع أفراد المجتمع، على اختلاف أعمارهم ومستويات لياقتهم، على المشاركة والنشاط وتحسين صحتهم».
وأعرب ماكلروي عن إعجابه بما تشهده دبي من فعاليات رياضية ومجتمعية كبرى، مؤكداً أنها تمثل مصدر إلهام حقيقياً، وأشار إلى أن اهتمام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بتحفيز المجتمع، وجعل دبي من أكثر مدن العالم نشاطاً، يجسد رؤية قيادية طموحة تعزز مكانة المدينة المتميزة على الساحة العالمية.
وثمّن ماكلروي، الفائز بأربعة ألقاب في بطولة «دبي ديزرت كلاسيك» والمتوَّج بثلاثة ألقاب في البطولة الختامية لجولة «دي بي ورلد»، الدور البارز الذي تؤديه رياضة الجولف ضمن فعاليات «تحدي دبي للياقة» هذا العام.
ويستعد ماكلروي، لخوض منافسات البطولة الختامية لجولة «دي بي ورلد» - إحدى أبرز البطولات العالمية المقامة خلال فعاليات التحدي - متصدّراً تصنيف «السباق إلى دبي»، ومتطلعاً إلى إحراز لقبه السابع في مسيرته الزاخرة بالإنجازات.

المصدر: وام
حمدان بن محمد
روري ماكلروي
