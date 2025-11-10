الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

أبوظبي.. مستقبل التنقّل الذكي

(تصوير: أشرف العمرة)
11 نوفمبر 2025 01:14

«أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة»، الذي يُنظمه مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، يقدم لزوّاره أحدث ما توصّلت إليه تقنيات النقل الذكي وذاتي الحركة، في تأكيدٍ على المكانة الريادية التي رسّختها إمارة أبوظبي في قيادة مستقبل التنقّل الذكي على المستويين الإقليمي والعالمي.
ويستعرض الحدث الذي يستمر إلى 15 نوفمبر الجاري، أحدث الحلول التقنية والابتكارات المتقدمة التي تعرضها الشركات الرائدة عالمياً في مجال التنقّل الذكي والخدمات اللوجستية، بما في ذلك نماذج عملية لأنظمة النقل ذاتية القيادة براً، وحلول الشحن البحري الذكي، وتطبيقات الطائرات من دون طيار، التي تمثّل نقلة نوعية في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتطوير البنية التحتية اللوجستية.

