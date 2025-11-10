الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

توزيع بذور القمح العضوية على المزارعين في الشارقة

توزيع بذور القمح العضوية على المزارعين في الشارقة
11 نوفمبر 2025 01:13

الشارقة (وام) 

دشّنت دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة، المرحلة الرابعة من مبادرة توزيع بذور القمح العضوية غير المعدّلة وراثياً على المزارعين، والتي تستمر أسبوعاً ضمن مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وذلك بالمبنى الإداري بمزرعة القمح في مليحة، بحضور أعضاء جمعية مزارعي القمح وعدد من المزارعين.
تهدف المبادرة إلى تمكين المزارعين من توسيع زراعة القمح العضوي، وتزويدهم بالأدوات والمعدات اللازمة لزيادة إنتاجيتهم، والإسهام الفاعل في زيادة الإنتاج المحلي، وتشجيع المشاركة المجتمعية لتوفير المحاصيل الغذائية وإنتاج القمح واستدامته.
وأكد الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، أن مواصلة توزيع بذور القمح العضوي على المزارعين ضمن مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة، تسهم في توسيع زراعة القمح وتزيد من الإنتاج المحلي، مما يعكس استراتيجية الحكومة في تمكين المزارعين من توفير المنتجات الزراعية الاستراتيجية، والتقليل من الاعتماد على الاستيراد الخارجي.
وقال: إنه سيتم خلال هذا الموسم توزيع 20 طناً من البذور العضوية غير المعدلة وراثياً، تستهدف نحو 500 مزارع، ولا تقتصر هذه المبادرة على توزيع البذور فحسب بل إن هناك مهندسين زراعيين متخصصين يقومون بتقديم خدمات الإرشاد الزراعي، ومراقبة الزراعة طوال الموسم.
وأضاف الطنيجي أن الدائرة تعمل على إنشاء منصة زراعية ذكية تراقب المزارع المسجلة عبر الأقمار الاصطناعية، وتوفر معلومات فنية تسهم في زيادة كفاءة الإنتاجية، ورفع التوعية الزراعية التي تعمل على الحفاظ على الموارد الطبيعية، إضافة إلى تسهيل التواصل، وتقديم الإرشاد وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي، وربط المزارع بمنافذ البيع لتسويق المنتجات.
وأوضح محمد عبيد الطنيجي، مدير إدارة فرع دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في المنطقة الوسطى، أن الدائرة تقدم، من خلال هذه المبادرة، خدمة حراثة وتجهيز الأراضي الزراعية وزراعتها بعد تسليم البذور العضوية للمزارعين الذين سجّلوا في البرنامج، إضافة إلى الإرشاد الزراعي، من خلال تنفيذ زيارات ميدانية دورية للمزارع.

الإمارات
الشارقة
القمح
دائرة الزراعة والثروة الحيوانية
مليحة
