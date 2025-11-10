«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تفتح باب التسجيل في «نكست جين»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي فتح باب التسجيل في النسخة الشتوية من برنامج «نكست جين» (NextGen)، وهو برنامج تعليمي يمتد على مدار أسبوعين، ويهدف إلى تعزيز المعرفة الأساسية بالذكاء الاصطناعي لدى طلبة المرحلة الثانوية في دولة الإمارات.

ويقام البرنامج في حرم الجامعة خلال فترة 8 إلى 19 ديسمبر 2025، حيث يوفّر للمشاركين تجربة تعليمية عملية تدمج بين ورش عمل تفاعلية، ونشاطات جماعية، وجلسات حوارية مع أعضاء الهيئة التدريسية والمتحدثين الضيوف.

يُرحّب البرنامج بمشاركة طلبة الصفوف من العاشر إلى الثاني عشر من مدارس الدولة، ويشترط للتسجيل ما يلي: إجادة اللغة الإنجليزية، وإبداء اهتمام فعّال في مجال الذكاء الاصطناعي «وتُعد أي معرفة أو خبرة سابقة قيمة مضافة»، ومستوى أكاديمي متميز، والقدرة على الالتزام بالحضور الكامل طيلة مدة البرنامج، وسيتم تقديم البرنامج باللغة الإنجليزية وبصيغة تعليمية مشتركة «للطالبات والطلاب»، على أن يحضر المشاركون بأجهزتهم الحاسوبية الشخصية. عند استكمال البرنامج، سيحصل الطلبة المشاركون على شهادة مشاركة، وستُكرم الفرق المتفوقة في مشروع التحدي الجماعي من خلال جوائز وشهادات تقدير.

وعلّقت روضة المريخي، مدير إدارة التواصل في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: «يعكس البرنامج الشتوي التزام الجامعة بدعم الشباب في دولة الإمارات ومنحهم فرصة مبكرة لاكتساب المعارف والمهارات التي تشكّل ملامح المستقبل. ومن خلال تزويد الطلبة بأساسيات الذكاء الاصطناعي في بيئة تعليمية محفّزة وتفاعلية، نعمل على إعداد جيل من المبدعين القادرين على الإسهام في مسيرة التقدم العلمي والتكنولوجي، ودفع النهضة المعرفية التي تشهدها الدولة».