جناح الإمارات في بانكوك يستقطب اهتماماً واسعاً في معرض الدفاع والأمن 2025

بانكوك (وام)

استقطب الجناح الوطني لدولة الإمارات ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة من معرض الدفاع والأمن 2025، الذي يُقام في مركز إمباكت للمعارض والمؤتمرات في العاصمة التايلاندية بانكوك من 10 إلى 13 نوفمبر، اهتماماً واسعاً من الوفود الدولية وكبار قادة الصناعة، مما يعكس مكانته محوراً رئيسياً في المعرض، ووجهة بارزة لاستكشاف أحدث الابتكارات في قطاع الدفاع والأمن.

وشكل الجناح الإماراتي منصة ديناميكية، استعرضت أبرز إنجازات الشركات الإماراتية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية، وسلطت الضوء على الابتكارات الوطنية وبناء الشراكات الاستراتيجية التي تعكس مكانة الدولة المتقدمة في هذا المجال.

وشهد الجناح الإماراتي في يومه الأول إقبالاً لافتاً، حيث استقبل مئات الزوار وصنّاع القرار وكبار المسؤولين وخبراء القطاع، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالتقنيات والحلول الدفاعية التي تقدمها الدولة، إذ شاركت مجموعة من أبرز المؤسسات الوطنية، من بينها مجموعة «إيدج»، و«كاليدوس»، وبن هلال، ومجلة «الجندي»، إلى جانب معرضي الدفاع الدولي «أيدكس» والدفاع والأمن البحري «نافدكس»، مما أتاح للزوار فرصة الاطلاع على أحدث الابتكارات الإماراتية في مجالات التصنيع العسكري والبحث والتطوير الدفاعي.

واستقبل الجناح الإماراتي عدداً من الوفود الرسمية، من بينها فرنسا، وسلطنة عُمان، وماليزيا، والمملكة العربية السعودية، وتايلاند، إلى جانب شخصيات بارزة من قطاع الدفاع، مما يعكس مكانته منصة محورية لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات. ويجسد الجناح نهج مجموعة «أدنيك» في دعم الشراكات العالمية، من خلال الجمع بين القدرات الإماراتية المتقدمة في التصنيع الدفاعي والبحث والتطوير، والموقع الاستراتيجي لتايلاند وإمكاناتها التشغيلية.