الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي والحرس الوطني يعززان التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية

شرطة أبوظبي والحرس الوطني يعززان التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية
10 نوفمبر 2025 23:58

أبوظبي (وام)
التقى معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني، بحضور اللواء محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شرطة أبوظبي ومديري القطاعات، وذلك تعزيزاً للتعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية والعسكرية.

تضمنت الزيارة جولة تعريفية عن الأنظمة والبرامج التطويرية التي تنفذها شرطة أبوظبي في منظومة العمل الشرطي والأمني، إلى جانب استعراض جهودها في دعم القدرات العملياتية والميدانية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في حفظ الأمن والاستجابة للطوارئ.
وشهدت الزيارة عرضاً للمركبات والآليات العسكرية التابعة لشرطة أبوظبي، إبرازاً لجاهزيتها وكفاءة منتسبيها في تنفيذ المهام الميدانية.

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تُكرِّم مواطناً ساهم في حماية مستخدمي الطريق من حادث مروري
قائد الحرس الوطني يزور شرطة رأس الخيمة تعزيزاً للتعاون الأمني المشترك

كما تم استعراض تمرين مشترك نفذته وحدات من القيادة العامة لشرطة أبوظبي وقيادة الحرس الوطني، تضمّن تطبيق سيناريوهات عملية للتعامل مع الحوادث الطارئة، وتفعيل التنسيق العملياتي بين الفرق المشاركة، بما يعكس مستوى الاحترافية والتكامل في الأدوار والمسؤوليات بين الجانبين.

أحمد سيف بن زيتون المهيري
شرطة أبوظبي
صالح محمد بن مجرن العامري
آخر الأخبار
رجال إطفاء أوكرانيون قرب سيارات محترقة بعد هجوم روسي بمسيرات في كييف (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: نريد إنهاء الحرب في أوكرانيا بأقرب وقت
اليوم 01:14
سيارات للصليب الأحمر تنقل جثة جندي إسرائيلي من غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تسلم 15 جثماناً لفلسطينيين محتجزة لديها عبر الصليب الأحمر
اليوم 01:14
أحد مراكز الاقتراع في بغداد
الأخبار العالمية
العراقيون ينتخبون اليوم برلمانهم الجديد
اليوم 01:14
امرأة تجلس خارج مخيم للمهاجرين بجزيرة مايوت الفرنسية - أرشيفية
الأخبار العالمية
«مفوضية اللاجئين»: تغير المناخ أجبر الملايين على النزوح
اليوم 01:14
هجوم على قرية في نيجيريا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
200 قتيل بمواجهات مسلحة في نيجيريا
اليوم 01:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©