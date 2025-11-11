الأربعاء 12 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الوطني الاتحادي" يشارك في الاجتماع الـ19 لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية

"الوطني الاتحادي" يشارك في الاجتماع الـ19 لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية
11 نوفمبر 2025 11:56

يشارك المجلس الوطني الاتحادي، في الاجتماع الدوري التاسع عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع الثاني والعشرين للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية بدول مجلس التعاون، اللذين يستضيفهما مجلس النواب في مملكة البحرين الشقيقة يوم 13 نوفمبر الجاري في العاصمة المنامة.

ويترأس وفد المجلس المشارك في الاجتماعين معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، فيما يضم الوفد كل من منى خليفة حماد، رئيسة مجموعة المجلس في الاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية، وعائشة خميس الظنحاني، نائب رئيس المجموعة، وسعيد راشد العابدي، والدكتور عدنان حمد الحمادي، وشيخة سعيد الكعبي، والدكتورة مريم عبيد البدواوي، أعضاء المجلس، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

أخبار ذات صلة
«الوطني الاتحادي» يشارك في مؤتمر رؤساء البرلمانات الدولي في إسلام آباد
«الوطني الاتحادي» يستقبل وفداً من كبار مساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي

وسيعقد أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الدوري التاسع عشر، برئاسة معالي أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب البحريني بتاريخ 13 نوفمبر 2025، وسيتم خلاله عرض تقرير رئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي للاجتماع الدوري الثامن عشر لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية، والذي يتضمن توصيات ندوة "الدور التشريعي للمجالس التشريعية الخليجية في حوكمة الذكاء الاصطناعي، الواقع والتحديات وآفاقه المستقبلية"، التي استضافها المجلس في أبوظبي بتاريخ 7 أكتوبر الماضي، إضافة إلى نشاط اللجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية، وتفعيل التعاون بين المجالس التشريعية الخليجية والبرلمان الأوروبي، وتنفيذ استراتيجية زيادة زخم التعاون البرلماني الخليجي، وتعزيز التعاون مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية والكاريبي.

ويختتم الاجتماع بإصدار البيان الختامي الذي يتضمن أبرز التوصيات والقرارات.
 

المصدر: وام
البحرين
المجلس الوطني الاتحادي
المنامة
آخر الأخبار
مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم ينطلق غداً في أبوظبي
الرياضة
مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم ينطلق غداً في أبوظبي
اليوم 12:50
«جلوب سوكر» تستعد للإعلان عن تفاصيل حفل النسخة الجديدة
الرياضة
«جلوب سوكر» تستعد للإعلان عن تفاصيل حفل النسخة الجديدة
اليوم 12:47
"روبوكب 2025".. منصة عالمية لتبادل المعرفة وتعزيز التقدم التكنولوجي
الذكاء الاصطناعي
"روبوكب 2025".. منصة عالمية لتبادل المعرفة وتعزيز التقدم التكنولوجي
اليوم 12:31
فرنسا تُشغّل أول طريق في العالم يشحن السيارات الكهربائية أثناء القيادة
التعليم والمعرفة
فرنسا تُشغّل أول طريق في العالم يشحن السيارات الكهربائية أثناء القيادة
اليوم 12:27
«سيكسرز» يعبر «سلتيكس» بالسلة القاتلة
الرياضة
«سيكسرز» يعبر «سلتيكس» بالسلة القاتلة
اليوم 12:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©