الأربعاء 12 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عمر الدرعي يبحث مع وزير الحج السعودي التعاون بشأن ترتيبات حجاج الدولة

رئيس"الشؤون الإسلامية" ووزير الحج السعودي يبحثان التعاون بشأن ترتيبات حجاج الدولة
11 نوفمبر 2025 14:54

بحث معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومعالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الحج والعمرة، في المملكة العربية السعودية، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بشأن ترتيبات حجاج دولة الإمارات لموسم الحج القادم، بما يضمن توفير أفضل الخدمات لهم.

وأشاد معاليه، خلال اللقاء الذي عقد على هامش مشاركة الهيئة في مؤتمر ومعرض الحج الذي يقام في مدينة جدة خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر 2025، بجهود المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة وحرصها على تطوير كل ما يتعلق بشؤون الحج وتوفير الخدمات الراقية لضيوف الرحمن، ومبادراتها بإشراك الجهات ذات الصلة بمهنة الحج لدمج الرؤى والأفكار والاستفادة من أفضل الممارسات والحلول المبتكرة التي تسهم في الارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن والتي من ضمنها مؤتمر ومعرض الحج.

أخبار ذات صلة
عمر الدرعي: «الأمن الفكري» يبدأ من التنشئة السوية
منافسات جائزة الإمارات الدولية للقرآن تنطلق أول نوفمبر

حضر اللقاء، ناصر بن هويدن الكتبي القنصل العام لدولة الإمارات في جدة، وأحمد راشد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وعددٌ من المسؤولين في الهيئة.

المصدر: وام
الشؤون الإسلامية والأوقاف
الحج
آخر الأخبار
وزير الثقافة يزور مهرجان "فريج الفن والتصميم" في قطر
التعليم والمعرفة
وزير الثقافة يزور مهرجان "فريج الفن والتصميم" في قطر ويشيد بالحراك الإبداعي الخليجي
اليوم 13:11
مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم ينطلق غداً في أبوظبي
الرياضة
مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم ينطلق غداً في أبوظبي
اليوم 12:50
«جلوب سوكر» تستعد للإعلان عن تفاصيل حفل النسخة الجديدة
الرياضة
«جلوب سوكر» تستعد للإعلان عن تفاصيل حفل النسخة الجديدة
اليوم 12:47
"روبوكب 2025".. منصة عالمية لتبادل المعرفة وتعزيز التقدم التكنولوجي
الذكاء الاصطناعي
"روبوكب 2025".. منصة عالمية لتبادل المعرفة وتعزيز التقدم التكنولوجي
اليوم 12:31
فرنسا تُشغّل أول طريق في العالم يشحن السيارات الكهربائية أثناء القيادة
التعليم والمعرفة
فرنسا تُشغّل أول طريق في العالم يشحن السيارات الكهربائية أثناء القيادة
اليوم 12:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©