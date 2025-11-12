الخميس 13 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة عوض سعيد الأحبابي

رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة عوض سعيد الأحبابي
12 نوفمبر 2025 14:10

قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، واجب العزاء في وفاة والدة عوض سعيد مصلح الأحبابي، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة العين.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيدة سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

رافق سموه خلال أدائه واجب العزاء، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وعدد من كبار المسؤولين.

المصدر: وام
رئيس الدولة
محمد بن زايد
