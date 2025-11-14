الإثنين 17 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الإعلان عن نتائج تصنيف حملات الحج والعمرة

الإعلان عن نتائج تصنيف حملات الحج والعمرة
15 نوفمبر 2025 01:10

أبوظبي (وام)

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، نتائج تقييم وتصنيف حملات الحج والعمرة المشاركة في موسم حج 1446هـ  - 2025م، وفق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، الذي نفذته الهيئة بالتعاون مع برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة التابع لمكتب رئاسة مجلس الوزراء.
وأشارت الهيئة إلى أن نتائج الحملات تفاوتت في التصنيف بين تصنيف 5 نجوم أداء متميز بنسبة 96% فما فوق، و4 نجوم أداء جيد لنسبة ما بين 80 إلى 95%، وتصنيف 3 نجوم الذي يمنح لنسبة ما بين 51% إلى 79%، مؤكدةً أنه سيتم الاستفادة من هذه النتائج في إعداد خططٍ تطويريةٍ تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة للحجاج، ومعالجة نقاط التحسين، ودعم الحملات لتطوير أدائها، بما يسهم في الارتقاء المستمر بمستوى الخدمات، وتقديم تجربة حجٍّ استثنائيةٍ لحجاج الدولة.
ونال تصنيف خمس نجوم حملة الفجر فقط، واشترك في تصنيف 4 نجوم حملات الشروق والمروة وخورفكان والفارس والمطروشي والمنار والمنطقة الشرقية والوليد وصدف والأجور والخالدية والحطيم والسلطان والفرقان والنفرة والمصطفى وجلفار ولبيك والتيم والشيراوي والفتح وأبناء السويدي وبن حمد.
ونالت حملة الثريا تصنيف 3 نجوم، وكرمت الهيئة الحملات المتميزة ودعتهم إلى التنافس في خدمة حجاج الدولة، وتحقيق السعادة لهم في هذه الرحلة المباركة.
وأكد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أن تصنيف حملات الحج وفق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، هو خطوةٌ تهدف إلى رفع جودة خدمات الحج، وبناء تجربة حجٍّ متكاملةٍ تستند إلى رضا الحجاج الفعلي.

عمر حبتور الدرعي
حملات الحج والعمرة
الحج
الإمارات
العمرة
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
