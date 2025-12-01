الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

ذياب بن طحنون: نجدد عهد الوفاء لمسيرة الآباء المؤسسين

ذياب بن طحنون: نجدد عهد الوفاء لمسيرة الآباء المؤسسين
2 ديسمبر 2025 02:56

العين (وام)

رفع الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء جامعة العين، بمناسبة اليوم الوطني الـ54 للدولة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات الوفي، مجدداً العهد على مواصلة مسيرة الاتحاد التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون، وسار على نهجها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
وقال في تصريح بمناسبة عيد الاتحاد، إن ما حققته الإمارات من إنجازات رائدة في ميادين التنمية والابتكار يعكس رؤية استثنائية تقود الوطن نحو مستقبل أكثر ازدهاراً، ويعزز مكانته نموذجاً عالمياً في التعايش والإلهام. 

