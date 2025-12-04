الجمعة 5 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مقر المؤثرين ومنصة «X» يطلقان «مختبر X لصناع المحتوى»

خلال إطلاق المبادرة (وام)
5 ديسمبر 2025 03:01

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
البنك الدولي: اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة خلال 2025
أبناء القبائل: البيت متوحد وقبيلتنا الإمارات

أطلق «مقر المؤثرين»، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، والذي ينضوي تحت مظلة مجموعة «فيجينيرز»، ومنصة التواصل الاجتماعي العالمية «X»، «مختبر X لصناع المحتوى» المبادرة الرائدة التي تهدف لتمكين صناع المحتوى من الموهوبين المبتدئين والمبدعين المحترفين عالميي المستوى، لإنتاج محتوى عالمي هادف ذي قيمة عالية.
ويوفّر المختبر برامج تدريبية وورش عمل متخصّصة، وجلسات تعليمية ومحتوى حصرياً عالي الجودة، بما يرسّخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الإبداعي وصناعة المحتوى والإعلام الرقمي، ويعزّز دورها في تحفيز صناع المحتوى في المنطقة على المشاركة في إنتاج محتوى عالمي وهادف على منصة «X». ويأتي إطلاق مختبر X لصناع المحتوى، ثمرة للشراكة الاستراتيجية بين مقر المؤثرين ومنصة «X» لإنتاج محتوى أصيل وهادف والتي تم الإعلان عنها خلال فعاليات النسخة الثالثة من قمة المليار متابع، بهدف إنتاج محتوى عالمي هادف وموثوق وذي قيمة عالية.
وقالت عالية الحمادي، نائبة رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مديرة قمة المليار متابع: «يمثل إطلاق مختبر X لصناع المحتوى خطوة استراتيجية تؤكد أهمية الرؤية التي يقودها مقر المؤثرين لإحداث تحول في صناعة المحتوى في المنطقة والارتقاء بها إلى مستويات عالية من حيث القيمة والاحترافية».  وقال أنطوان كايروني، المدير الإقليمي لمنصة «X» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يمثل (مختبر «X» لصناع المحتوى) مبادرة رائدة لتمكين صناع المحتوى على اختلاف مستوياتهم، بدءاً من المواهب الصاعدة وانتهاءً بصناع المحتوى المحترفين».

مقر المؤثرين في الإمارات
الإمارات
منصة إكس
مواقع التواصل الاجتماعي
وسائل التواصل الاجتماعي
منصات التواصل الاجتماعي
شبكات التواصل الاجتماعي
صناع المحتوى
صناعة المحتوى
آخر الأخبار
عمال إنقاذ يعملون بموقع مباني متضررة بغارة روسية في سلافيانسك بأوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لمعالجة جذور الأزمة في أوكرانيا
اليوم 03:03
جندي باكستاني يراقب الحدود (أرشيفية)
الأخبار العالمية
باكستان تفتح حدودها مع أفغانستان لإدخال المساعدات الإنسانية
اليوم 03:03
لاجئون سودانيون وأطفالهم من دارفور في مخيم للنازحين شرق تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: استخدام «سلطة بورتسودان» مواد كيمائية ضد المدنيين تصعيد خطير
اليوم 03:03
البنك الدولي: اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة خلال 2025
اقتصاد
البنك الدولي: اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة خلال 2025
اليوم 03:03
أبناء القبائل خلال دخولهم بوابة الحصن ضمن المسيرة
علوم الدار
أبناء القبائل: البيت متوحد وقبيلتنا الإمارات
اليوم 03:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©