مقر المؤثرين ومنصة «X» يطلقان «مختبر X لصناع المحتوى»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق «مقر المؤثرين»، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، والذي ينضوي تحت مظلة مجموعة «فيجينيرز»، ومنصة التواصل الاجتماعي العالمية «X»، «مختبر X لصناع المحتوى» المبادرة الرائدة التي تهدف لتمكين صناع المحتوى من الموهوبين المبتدئين والمبدعين المحترفين عالميي المستوى، لإنتاج محتوى عالمي هادف ذي قيمة عالية.

ويوفّر المختبر برامج تدريبية وورش عمل متخصّصة، وجلسات تعليمية ومحتوى حصرياً عالي الجودة، بما يرسّخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الإبداعي وصناعة المحتوى والإعلام الرقمي، ويعزّز دورها في تحفيز صناع المحتوى في المنطقة على المشاركة في إنتاج محتوى عالمي وهادف على منصة «X». ويأتي إطلاق مختبر X لصناع المحتوى، ثمرة للشراكة الاستراتيجية بين مقر المؤثرين ومنصة «X» لإنتاج محتوى أصيل وهادف والتي تم الإعلان عنها خلال فعاليات النسخة الثالثة من قمة المليار متابع، بهدف إنتاج محتوى عالمي هادف وموثوق وذي قيمة عالية.

وقالت عالية الحمادي، نائبة رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مديرة قمة المليار متابع: «يمثل إطلاق مختبر X لصناع المحتوى خطوة استراتيجية تؤكد أهمية الرؤية التي يقودها مقر المؤثرين لإحداث تحول في صناعة المحتوى في المنطقة والارتقاء بها إلى مستويات عالية من حيث القيمة والاحترافية». وقال أنطوان كايروني، المدير الإقليمي لمنصة «X» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يمثل (مختبر «X» لصناع المحتوى) مبادرة رائدة لتمكين صناع المحتوى على اختلاف مستوياتهم، بدءاً من المواهب الصاعدة وانتهاءً بصناع المحتوى المحترفين».