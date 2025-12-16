الأربعاء 17 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«كليفلاند أبوظبي» ينفذ حملة للتوعية حول السكتة الدماغية

جانب من الحملة التوعوية (من المصدر)
17 ديسمبر 2025 01:19

أبوظبي (الاتحاد) 

أجرى مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي مبادرة بمشاركة فريق متخصص من خبراء السكتة الدماغية ومقدّمي الرعاية من معهد الأعصاب التابع للمستشفى، الذين زاروا المجمعات السكنية العمالية في مدينة أبوظبي الصناعية، لتثقيف المشاركين حول كيفية التعرّف على علامات الإصابة بالسكتة الدماغية، وهي حالة طبية طارئة تهدّد الحياة، من خلال عبارة «التصرّف بسرعة» BE FAST، التي تختصر الأعراض التالية: توازن الجسم (فقدان التوازن المفاجئ)، والعينين (تَشوّش أو ازدواج في الرؤية)، والوجه (ارتخاء جانب واحد من الوجه)، والذراع (ضعف أو خَدَر في أحد الذراعين)، والكلام (صعوبة في النطق أو الفهم)، والوقت (ضرورة الاتصال الفوري بخدمات الطوارئ).
وشهدت الفعاليات مشاركة أكثر من 1200 شخص، خضع نحو 40 بالمئة منهم لفحوص صحية شاملة، ما أبرز أهمية الاكتشاف المبكر والإدارة الاستباقية للأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، وهما من أبرز عوامل الخطر المسبّبة للسكتة الدماغية.
وقال الدكتور سيد إيرتيزا حسين، رئيس قسم طب الأعصاب بمعهد الأعصاب في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: «تُعدّ السكتة الدماغية من أبرز أسباب الإعاقة طويلة الأمد حول العالم، ومع ذلك فهي من أكثر الحالات التي يمكن الوقاية منها. إن التعرّف المبكر على الأعراض، وطلب الرعاية الطبية الفورية قد يُحدث فرقاً بين التعافي الكامل والإعاقة الدائمة».
وأضاف: «تجسيداً لروح عام المجتمع، تعكس هذه المبادرة التزامنا المستمر بتعزيز الوعي والوقاية وتقديم الرعاية العطوفة للجميع. فالتوعية هي الخطوة الأولى نحو الوقاية، ومن خلال هذه الحملة يفخر مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي بدوره الريادي في إيصال المعرفة الصحية الحيوية إلى الفئات الأكثر حاجة إليها، دعماً لرؤية الدولة في بناء مجتمع متلاحم ومتعاطف وصحّي».

أبوظبي
كليفلاند أبوظبي
اليوم العالمي للسكتة الدماغية
مستشفى كليفلاند أبوظبي
السكتة الدماغية
