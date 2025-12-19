السبت 20 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

«ألف للتعليم» «أفضل بيئة عمل» للعام الثالث توالياً

«ألف للتعليم» «أفضل بيئة عمل» للعام الثالث توالياً
20 ديسمبر 2025 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «ألف للتعليم»، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا التعليم، والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، عن حصولها على شهادة «أفضل بيئة عمل» للعام الثالث على التوالي، عقب تقييمٍ شامل ومستقل أجرته «غريت بليس تو وورك» (Great Place to Work)، المؤسسة العالمية الرائدة في تقييم ثقافة بيئات العمل.
وقال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لـ«ألف للتعليم»: «نتشرف بحصولنا على شهادة (أفضل بيئة عمل) المرموقة من مؤسسة (Great Place to Work) للعام الثالث على التوالي، وهو إنجازٌ يعكس ثقافتنا المؤسسية وقيمنا التي نحرص على تجسيدها في بيئة عملنا».

ألف للتعليم
التعليم
الإمارات
