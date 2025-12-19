«ألف للتعليم» «أفضل بيئة عمل» للعام الثالث توالياً

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت «ألف للتعليم»، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا التعليم، والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، عن حصولها على شهادة «أفضل بيئة عمل» للعام الثالث على التوالي، عقب تقييمٍ شامل ومستقل أجرته «غريت بليس تو وورك» (Great Place to Work)، المؤسسة العالمية الرائدة في تقييم ثقافة بيئات العمل.

وقال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لـ«ألف للتعليم»: «نتشرف بحصولنا على شهادة (أفضل بيئة عمل) المرموقة من مؤسسة (Great Place to Work) للعام الثالث على التوالي، وهو إنجازٌ يعكس ثقافتنا المؤسسية وقيمنا التي نحرص على تجسيدها في بيئة عملنا».