الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الخميس 1 يناير عطلة رأس السنة الميلادية في حكومة عجمان والجمعة "عمل عن بعد"

الخميس 1 يناير عطلة رأس السنة الميلادية في حكومة عجمان والجمعة "عمل عن بعد"
22 ديسمبر 2025 12:09

أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، أن عطلة رأس السنة الميلادية للجهات الحكومية في إمارة عجمان، ستكون يوم الخميس الموافق 1 يناير 2026.

 

وأوضحت الدائرة في التعميم الصادر برقم (17)، أنه سيتم تطبيق نظام العمل عن بعد يوم الجمعة الموافق 2 يناير 2026، وذلك باستثناء الوظائف التي تتطلب طبيعة عملها التواجد في مقر العمل، وفق ما تحدده الجهة الحكومية.

 

أخبار ذات صلة
الشارقة تستقبل رأس السنة بعروض استثنائية
حكومة عجمان تقرر "العمل عن بعد" غداً بسبب الأحوال الجوية

ورفعت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان ،بهذه المناسبة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والمقيمين على أرضها، متمنية للجميع دوام التقدم والازدهار.

المصدر: وام
رأس السنة الميلادية
حكومة عجمان
آخر الأخبار
عائشة خوري الحاصلة على المركز الأول في مسابقة المأكولات الإماراتية 2025
الترفيه
مسابقة «من التراث إلى المائدة» تعزِّز الشغف بالمطبخ الإماراتي
اليوم 13:28
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تتضامن مع شعب كولومبيا وتُعزّي في ضحايا حادث حافلة مدرسة
اليوم 13:18
مهرجان الياسات يختتم فعالياته بتتويج الفائزين
الرياضة
مهرجان الياسات يختتم فعالياته بتتويج الفائزين
اليوم 13:02
صورة أرشيفية
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": تنوع الطقس خلال الشتاء يعد محفزًا لمختلف الأنشطة
اليوم 12:22
دياز: الجماهير المغربية دافع للتوهج
الرياضة
دياز: الجماهير المغربية دافع للتوهج
اليوم 12:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©